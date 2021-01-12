「和你飛」警遇襲拔槍 兩男認暴動罪

另兩被告否認非法集結受審

4名被告依次為區議員助理邱文勁（31歲）、技術員葉文亮（24歲）、廚師高穎康（25歲）及清潔工麥幸雄（24歲）。邱及葉承認2019年8月13日在機場一號客運大樓第8層離境大堂2號區內參與暴動，兩人另涉一項襲擊致造成身體傷害罪，則獲不予起訴。高及麥否認在同日同地參與非法集結。

根據首、次被告承認的案情指出，當晚約11時，警方派員前往機場離境大堂協助救護人員將一名市民送院，當警員到達時，約20名示威者走近警車，並用行李手推車堵路，有人對警車拳打腳踢，其間次被告不斷用手電筒照向警車。其後，警員黃耀華從警車步出，遭一名男子用激光筆照眼。黃緊接看到一人轉身，上前追截後發現該人為女子。此時黃遭約10名示威者包圍襲擊，有人搶走黃的警棍並用以打黃的頭盔，而首被告嘗試搶走黃手中的圓盾，又將一輛手推車推向黃；次被告則用手電筒打黃的背部一下，並推黃一下。黃在擔心自己安全下拔槍示警，示威者隨即離開。

【案件編號：DCCC 814/19、27 & 28/20】

（反修例風暴）