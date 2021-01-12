大狀：指引無限口罩顏色 逐人欠理據 記協：對暴動論感奇怪不安

大律師郭憬憲稱，由法院大樓下的告示，以至最近司法機構就新冠病毒疫情所發出的指引，均未有任何有關口罩顏色的限制。郭認為，口罩現時已是市民日常必需品，不少人或會用作配搭時裝，若有任何人因口罩顏色而遭拒絕進庭，在未有任何使用者告示提及下，做法或「缺乏理據」。

有不願具名的法律界人士指出，若情况是一整群人戴着同一款口罩作政治表述，練官做法便無問題，因傳統上法庭是中立之地；惟昨日情况並非如此，「不知是否法官太敏感」。他又表示，法官在描述案件情况時未必一定準確，但只要判刑時是按照相關控罪的案例作參考，刑罰未有過重，法官在庭上言論未必可成上訴理據，但或會影響公眾對司法機構的觀感。

記協昨發聲明表示，對法官的說法感到奇怪及不安，記者因工作需要穿上反光背心，衣着顏色不代表任何立場，而記者在示威現場採訪，「目的只為將真相公諸於世，絕非參與任何違法活動」。記協對於個別法官言論或引起公眾誤會感極度失望，憂慮相關言論會被人利用作攻擊新聞同業。

（反修例風暴）