法官練錦鴻逐戴黃口罩者離庭 區院審「私了」案播片 指黃背心記者「企喺度都構成暴動」

新任終院首席法官張舉能：

不評案件 自由社會戴顏色口罩沒問題

就練官的言論，新任終審法院首席法官張舉能昨日出席法律年度開啟典禮的記者會時表示，由於案件仍在審訊，不會評論。他強調法官在審訊程序中有很大酌情權，目的是維護公平公正的審訊，法官可能有很多理由去考慮，他不能代表法官作答，不過香港是自由社會，市民穿著什麼顏色的衣服、戴什麼顏色的口罩，他認為完全沒有問題。

司法機構回覆查詢時表示不評論個別個案，但主審的法官或司法人員在審理案件時有權就各方面（包括影響執行司法工作的事宜）作出指示；進入法院時，須衣著合宜，以避免影響法院運作和秩序。

律師換白色口罩返回 兩旁聽者離開

本案昨早在區域法院聆訊時，練官指示書記邀請戴黃色口罩的辯方律師王學今，以及一男一女旁聽者離庭，並要求他們更換其他顏色的口罩，否則不得在庭旁聽，最終只有王換了白色的外科口罩後返回庭內，另兩人沒有返回。

控方其後播放數段案發影片，當播到其中兩名事主被包圍襲擊時，不少身穿黃背心、手持攝影器材的記者站在兩事主旁邊。練官看到後叫停播片，稱片中穿黃背心、持鏡頭的人阻擋受害者離開，「佢哋企喺度都構成暴動嘅一部分，佢哋企喺度都阻住人離開」。片中不少在場巿民舉機拍攝，練官稱他們「冷眼旁觀」，看着其他人受苦。

影片見醫院黃傘 追問哪間及為何有

民眾唱《願榮光》 問什麼歌曲

此外，當影片播到有群眾手持黃色雨傘阻擋記者拍攝時，練官詢問雨傘上的字。控方回答是屬醫院財物的字句，練官隨即追問是哪間醫院、為何會有黃傘；控方隨後將影片定格，畫面中看到該傘屬聯合醫院。

影片亦拍下兩事主遭他人包圍，有群眾在他們身旁舉「平反六四」、「支持福獨（福建獨立）」等標語及紙牌，練官此刻再問：「福獨係咩意思？即係支持德福花園獨立？」無人回答。當片段顯示群眾唱《願榮光歸香港》歌曲，練官又問：「嗰首係咩歌嚟㗎？有冇人聽過？」在場沒有人出聲回應，一名辯方大律師則搖頭。

當影片播至有一名男子保護兩事主離開時，練官向控方查詢男子身分，認為他保護巿民離開，應獲「公開表揚」。

4被告認罪 明天求情

案中4名被告依次為地盤工人的石朗天（29歲）、院舍復康員劉耀聰（31歲）、私人教師陳啟賢（35歲）及廚師陳瑞泉（又名陳鴻基，36歲）。石承認各一項傷人及非法集結罪，又與劉同承認另一項非法集結，餘下兩人各承認一項非法集結罪，押後至明天求情。

【案件編號：DCCC153、433/20】

明報記者

（反修例風暴）