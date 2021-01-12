疫下法律年典禮 網上直播規模大縮

中聯辦外交部公署代表出席

張舉能昨晨在禮賓府宣誓就職，宣誓擁護《基本法》和效忠中國香港特區，由特首林鄭月娥監誓。林鄭月娥說，有信心在張舉能首席法官領導下，司法機構繼續捍衛一國兩制，法官亦將繼續無懼無偏地維護法制，主持正義。

法律年度開啟典禮以往在香港大會堂舉行，礙於疫情，今年典禮昨午移師終審法院，及首次以網上直播方式舉行。比起過往一眾法官和資深大律師等聚首一堂，昨日到場法官明顯減少，台上只有12名法官，包括終院常任法官李義和霍兆剛、高等法院首席法官潘兆初、區域法院首席法官高勁修，以及總裁判官蘇惠德等。

政務司長張建宗、立法會主席梁君彥、中聯辦法律部長劉春華及外交部駐港特派員公署條約法律部代理主任王晨，昨亦到場出席典禮。司法機構回覆查詢時表示，過往的法律年度開啟典禮，司法機構均會邀請中聯辦和外交部駐港特派員公署代表出席。

首場記者會 首條即遇「政治題」

完成法律年儀式，張官黃昏到灣仔會展出席記者會，首條問題便被問到為何法律年致辭，沒再提出「三權分立」的「政治」問題。