將檢討投訴法官機制 否定「量刑委員會」

稱量刑屬司法重要一環

暴力威脅法官與起底只是徒然

張舉能表示，法庭審理帶政治色彩的案件在所難免，法官裁決面對不同立場的批評，甚至偏激苛刻的言論更是無可避免，惟有關言論「不可試圖對法官施加不當壓力，影響他們履行司法職責」。他又表示，無理針對法官的指控亦只會危害公眾對司法機構的信心。

張官又指出，法官並非免於投訴和批評，「司法獨立不代表缺乏問責」，認同現行的投訴處理機制仍有提高透明度和問責的空間，稱司法機構繼2016年檢討後，將再次檢討有關機制，但未透露檢討詳情。

至於建制派提出設量刑委員會的建議，張官見記者時表示，有關建議全因下級法院就社會事件的部分量刑決定而提出，惟上訴庭已處理不少相關判刑覆核案件，及發出有約束力的量刑指引和指導，認為目前的處理方法屬最有效率和成效的回應。他承諾會加快審理有關上訴、覆核的案件，致辭中表明，「香港上訴法院具有既正面且權威的角色，不容取代」。

與鄭若驊彭韻僖同批評

戴啟思致辭：偏頗抨擊法官是毒藥

有份提倡設量刑委員會的民建聯立法會議員葛珮帆對張官回應失望，稱大眾深切期望司法改革盡快開展，以「撥亂反正」。

律政司長鄭若驊、大律師公會主席戴啟思和律師會長彭韻僖致辭時同樣提及法官遭抨擊的情况。戴啟思形容，對法官偏頗和不誠實的無理抨擊「無疑是毒藥」，有時甚至構成藐視法庭，儘管大律師公會可能會對這些抨擊提出反對，卻不能將有關作者和出版商繩之於法，「在這種情况下，確保該些作者和出版商會負上法律責任是律政司長的工作」。戴又指出，他於2005至2007年擔任公會主席時，毋須就相關攻擊發表任何言論，惟令他驚訝的是，公會過去一年已發表10多篇相關聲明。

鄭若驊致辭時亦稱，相關的「起底」活動有上升趨勢，必須遏止，所有人和機構均有責任積極捍衛司法機構和法治免受毫無根據的惡意攻擊，亦不應盲目發表不實言論。