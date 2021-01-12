未提三權分立 張舉能七提司法獨立 昨履新終院首席法官 稱法庭按一貫原則詮釋國安法

稱法官處理政治色彩案件「須克制」

三權分立「政治化」不宜評論

張舉能昨日先在法律年度開啟典禮致辭，當中7次提及「司法獨立」、12次提及「基本法」、6次提及「公正無私」。他表示法官或許有自己的觀點和信念，但斷案必須客觀專業、不受政治等因素左右；處理備受注目或帶政治色彩的案件時，「法官必須自我克制」，對待訴訟各方時，務必格外審慎，確保予人公正無私的觀感。他又回應建制派「司法王國」指控，強調司法獨立不等同缺乏問責，會檢討法官投訴機制（見另稿）。

張官過往曾在判辭提及「三權分立」（separation of powers），昨日演辭只長篇幅談及「司法獨立」受《基本法》保障，強調法庭履行司法職能時，絕不應受不當外來壓力或影響。昨被記者問及為何不再提「三權分立」時，他表示議題過於政治化，不宜評論，自言主要關心法院行使獨立司法權判案。

港區國安法現有案件正在法律程序，張官多番表示不評論特定條文，但強調香港法院會按一貫法律去詮釋國安法，又形容香港法院「身經百戰」，本地、海外均有很多案例可解釋法例。對於特首可委任國安法指定法官引起爭議，張官稱香港法官都是根據《基本法》92條聘用，亦要以司法誓言宣誓；目前指定法官名單不公開，張官理解公眾冀有更多知情權，但強調委任是特首的權力，案件審訊時亦會知悉誰為指定法官。

回應「法治已死」 稱法律透明至今未變

張官回應「法治已死」說法，表示法治可看數方面，包括法律面前是否人人平等、法律是否朝令夕改，強調《基本法》25條提及港人在法律面前一律平等；香港法律亦公開透明、有案例可依，認為回歸至今不變。

張官致辭時亦提及，在法律制度認可的權利中，最彌足珍貴是《基本法》第3章所保障、《香港人權法案》列明的基本權利，例如言論、集會自由等，但稱大部分基本權利並非絕對，顧及他人或大眾利益下可施加限制，然而必須在必要性、相稱性方面有充足理據支持。

戴啟思信竭力捍衛法治司法獨立

大律師公會主席戴啟思以個人身分接受本報查詢時表示，相信張官會竭盡所能捍衛香港法治及司法獨立；他認為「三權分立」只是形容詞，目前變得政治化及具爭議，但即使不用「三權分立」字眼，亦不代表不存在。戴啟思又稱，若能更透明處理法官投訴，相信亦是好事，並表示本港法庭只能以普通法方式、用過往所學及發展的技術詮釋國安法，會視乎未來如何發展。

法政匯思發言人李安然稱，張官很努力嘗試做司法獨立捍衛者的角色，舉例張官強調法官判案不能有個人色彩，是冀增加公眾對司法機構的信心；又表示在三權分立討論變政治化下，若張官參與討論，會自相矛盾。

梁家傑指先顧好司法 梁美芬：彰顯守護法治

大律師公會前主席、公民黨主席梁家傑表示，雖然張舉能本身的確保守，但亦不可期望法官獨力支撐整個制度；並稱理解張官不提三權分立，表示其前任首席法官馬道立都不敢提，相信在政治化環境下，張官或冀先顧好司法獨立。

經民聯梁美芬形容張官發言「彰顯了法治守護者的風範」，冀社會紛爭可和平透過法律途徑解決。

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