馬仲儀：員工院內感染 醫局允額外賠

馬仲儀稱，去年第二波疫情期間，工會曾與醫管局行政總裁高拔陞、時任人力資源主管彭飛舟會面，她引述局方主動提及院內感染賠償問題，會汲取SARS「慘痛經歷」，不會只依賴保險公司賠償，會根據源頭追蹤、基因排序等分析，判斷是否院內感染，從而賠償。她說當時僅屬前瞻探討，惟第四波疫情出現醫護感染，會在下月會面時提出。她又促請政府將新冠病毒列為職業病。

局方：暫無索償 未有確實金額

醫管局總行政經理庾慧玲昨在記者會稱，局方已為員工購買保險，員工均受僱員補償保險保障；如因工受傷，當局會想為有需要員工提供包括金錢的協助。她補充，若懷疑員工因工受傷，院方會呈報勞工處，並參考專家、院內感染控制主任及衛生防護中心意見，暫無確實賠償金額，亦無索償個案。

博愛助理初確 曾入確診者房間

另外，博愛醫院一名急症室服務運作助理初步確診，日前清潔房間時只佩戴外科口罩，其後曾進入該房間的病人確診，被列密切接觸者須檢疫。

早前兩個醫生工會促請醫管局提升個人保護裝備規格，讓非在負壓病房工作的員工都可用N95呼吸器等。庾慧玲稱，當局一直檢視及更新裝備指引，同事可按風險評估，使用較高規格的裝備，「不會劃一所有同事用N95」。

（疫情第四波）