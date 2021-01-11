醫生：病徵少毒量高 第四波更狡猾 盼疫苗帶曙光 「可回家吃飯去旅行」

「多送院已肺發炎」 有年輕患者CT值9

廖維滔於SARS時已有份抗疫，其後經歷豬流感，現於律敦治醫院隔離病房統籌大局。他說，每一波疫情的性質都不同，例如第三波疫情病人不少會失去嗅覺。廖說，雖然政府已收緊社交距離措施，但病毒傳染力高，第四波疫情不少病人病毒量高，病毒數值（CT value）都低於20，他更看過有較年輕的患者CT value只有9。第四波的病人亦通常無什麼病徵，但肺部已發炎，顯示他們已病發一段時間。

廖維滔舉例，有一名來自洛杉磯的70多歲老人，上月回港在酒店檢疫，幾日後透過家人得知，接載他到機場的侄女在美國確診，這個伯伯才意識到自己咳嗽，經過檢測發現確診，「入到來（醫院）已經有危險」，要聞氧氣，兩三周後康復出院。

廖認為，若非其家人通知，再拖兩日，情况可能已更嚴重。他分析，第四波的病毒並非「變毒咗」，而是「再狡猾了」。「多咗係入來醫院已經肺發炎，相信同遲發現送入院有關。」不過他說這一波再沒有延誤送院情况。

喜見今波再無延誤 九成康復者肺清

他說，治療確診患者方向採取「雙向」模式，首周對付病毒，盡量「撳低」病毒量，第二周主力控制患者肺發炎。他稱雖然未必每個患者都能恢復過往運動量，但九成患者治療康復後肺部都「清晒」。他有三大目標：每個病人都要康復、醫護不被感染、教育下一代醫生，增加他們面對疫情的經驗。廖說，作為市民，他會接種疫苗，盼疫苗到港後能為抗疫一年的香港帶來曙光。

回家怕影響家人 獲覆「最多一齊隔離」

在隔離病房工作快將一年的註冊護士楊樂說，抗疫一年來，壓力最大是頭幾個月，當時他住了兩三個月酒店，遇到什麼困難都只能一個人面對。有天他放假回家吃飯，與家人打趣道自己希望回家住，問家人會否擔心，家人卻對他說不怕，「最多咪一齊入隔離病房或隔離營！」令他感動不已。後來他意識到，只要做好防疫措施，注重個人衛生便可，便搬回家。

明報記者

（疫情第四波）