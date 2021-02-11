港九小輪4人染疫 曾駕南丫坪洲線 200船員須檢測 專家料乘客風險低

昨增31宗 9宗源頭不明

31宗確診包括3宗輸入個案，28宗本地個案中，19宗為相關個案，9宗源頭不明，另逾30宗初步確診。本地相關個案中，包括6宗屬中九龍幹線中段隧道工程群組，是前日初步確診個案，另多一宗初步確診，累計8人染疫。

源頭不明個案中，包括一名港九小輪59歲船長，他上周五發病。衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，其3名同事亦初步確診，4人會在船上休息、進食和維修，關係較密切。她稱要留意他們傳染期時與什麼人同更，逐一審視哪些人須檢疫。她認為有可能出現爆發，但暫未能確定感染源頭，需全體員工測試後才知道。

4人或船上休息進食 醫生關注交叉感染

港九小輪表示，確診船長最後於本月7日上班，其餘3名初步確診者包括兩名機長及一名水手，其中一名機長最後本月6日上班，另兩人最後本月9日上班。4人當值時有戴口罩。港九小輪已即時安排全面清潔及消毒，包括所有船、碼頭所有公眾地方及設施、員工休息室等。

港九小輪發言人補充，全體約200名員工要檢測，至昨晚逾100人完成，30名員工列密切接觸者。染疫員工曾用的休息室位於4號、6號碼頭。此外，發言人稱確診船長上月下旬曾駕船到荔枝角財利船廠維修。船長曾於12月24日輕微不適接受檢測，當時陰性，1月7日再檢測驗出陽性。據衛生防護中心資料，財利船廠兩名員工上月中旬確診，其後再有一名員工在檢疫中心確診。張竹君稱會調查兩間公司關聯。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，渡輪船程短且船上通風，駕駛艙與乘客有距離，認為乘客感染風險不大。他關注船員間有否交叉感染，若再有船員確診，需重複檢測，避免走漏個案。

紅磡護老院職員初確 46人檢疫

此外，頤和園護老中心（紅磡）一名46歲女職員初步確診，她為夜更職員，主要在2樓工作，無去其他樓層，需照顧較多院友，包括換尿片等工作。該層31名院友及15名職員須檢疫。

有院舍職員向本報表示，2樓31名院友中，29人被送往亞博臨時檢疫中心，其餘2人送院。職員稱，政府早前要求安老院做第三輪強制檢測，院方1月8日安排檢測承辦商上門採樣，該女員工前晚初步確診，現於醫院隔離治療。該員工與3名在2樓工作的職員居住同一宿舍，於1月9日最後上班，4人均負責照顧長者起居飲食，例如餵食、洗澡等。

八旬父親為頤和園2樓院友的徐先生向本報表示，該夜更護理員工作時間為晚7朝7，雖然院舍衛生環境好，父親亦常在房內獨自進食，但「病毒不會認人」，擔心波及院友。他並說父親年事已高，不太清楚社區疫情，撤離時「好緊張」。

明報記者

（疫情第四波）