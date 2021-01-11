基層入息跌幅更大 貧富懸殊勢加劇

統計處《綜合住戶統計調查按季統計報告》顯示，2020年第3季的每月家庭住戶入息中位數為26,200元，較2019年同期下跌8.4%；而每月家庭住戶入息在2萬元以下的家庭，佔整體家庭住戶的39.2%，較2019年同期的35.7%，增加3.5個百分點；同期月入6萬元以上的家庭住戶，則佔整體19.1%，較前年同期的19.7%，微跌0.6個百分點。

周永新指出，經濟差的時候，全港住戶入息中位數會下降，但基層家庭入息較中位數的下降幅度大，故預期本港去年貧窮情况較前年惡化。周又表示，零售業、餐飲業失業率上升，但專業人士及金融地產業的失業率卻未見影響，不同行業收入差距將進一步拉闊，亦反映貧富懸殊將愈拉愈遠。

金融業料有花紅派 部分人工3倍

金融界立法會議員陳振英表示，金融業在疫情下未算大受影響，雖然總括而言，業界去年盈利較前年減少，但仍有盈利，他相信企業仍會發放花紅，而隨着通脹放緩，加薪幅度料會減少。

ManpowerGroup大中華區董事總經理徐玉珊表示，今年企業是否發花紅主要視乎業績表現，金融、地產及科技行業較大機會有花紅，但也要看職位，與業績掛鈎的職位類別會較優勝。據她了解，有金融業個案今年仍獲發3倍人工的花紅。

毅知顧問公司董事總經理周綺萍認為，今年能獲加薪及花紅的打工仔屬個別情况，房地產業會較好，受惠於疫情的行業如科技、超市、速遞、醫療，以及不受巿道影響的物業管理也較有機會加薪；其中科技行業她相信加薪幅度可達4%至5%，尤其是專門的職位。

（疫情第四波「疫下一年」）