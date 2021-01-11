周永新：政府不鼓勵驟然失業者求助 倡設機制

倡失業率破5%啟動

半年月派9000元

港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新表示，本港的安全網集中幫助無工作能力者，對於驟然失業的人，「根本不鼓勵他們申請援助」；至於「N無津貼」，新申請人要提交很多文件，「（申請人）連屋企都無，何來這麼多文件？」

周建議政府於在職家庭津貼計劃的基礎上，當失業率升至逾5%水平時，失業者只要提交以往入息證明，證明過去月入不超過5萬元，即可每月獲發約9000元，即個人入息中位數一半，為期6個月。他說這並非長遠援助，估計準備3個月就可實施，又相信日後經濟大升大跌的循環將愈來愈密，促政府早日建立制度應對。

吳衛東斥缺支援：無就業，保什麼

團體：現無家者政策「製造死亡」

社區組織協會社區組織幹事吳衛東從事協助無家者服務超過20年，他說去年是他見過最嚴峻一年，惟政府的支援措施無助渡難關，「他們（失業者）無得就業，保（就業）什麼？」吳表示，驟然失業者不欲領取綜援，認為有礙他們找工作；做散工又未必符合最少每月工作144小時的要求，以申請在職家庭津貼計劃。

「在現時經濟環境艱難和失業率高企的時候，政府應面對現實，不要再想發展土地、增加人口，不如先幫他們（無家者），先撥亂反正（get it right）。」ImpactHK創辦人Jeff表示，政府總要無家者離開他們露宿的地方，他稱政府的無家者政策「只製造了死亡」，不少無家者人生沒有希望，甚至每日想自殘、企圖自殺，「（政府）只是叫他走？」

Jeff又表示，不少無家者連自理都有問題，批評政府要求他們填寫大量文件以申請資助，是不合理而失敗的制度。

（疫情第四波「疫下一年」）