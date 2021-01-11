深圳避疫積蓄耗盡 「回流」無工開露宿

阿威（化名）從事展覽業，遷居深圳約7年，疫情爆發後開工不足，一度到深圳「避疫」，至7月用盡積蓄，回港找工作但無果，近月開始到尖沙嘴文化中心露宿。他更面臨政府的民事起訴，追討回港時入住隔離營的2800元，「對窮人係好大銀碼，我失業點畀？」

原月入2萬居深圳：有錢先寄妻交租

40多歲的阿威以往在本港做散工，與太太在內地居住，收入雖不穩定，但月入仍有近2萬元，生活不成問題。去年2月起，他留在深圳等待本港疫情過去，惟疫情持續，他在7月耗盡積蓄後回港打算找工作，卻發現不容易，「12月開工3日，今個月未開過工」。疫情是他遇過最難找工作的時間。他稱現時有收入會先寄給太太交租，自己盡量慳，「我一個人瞓街問題唔大，唔通要太太都瞓街？」

另個案：疫下酒樓工份份「做唔長」

社福機構資助暫棲賓館

李先生（化名）60多歲，從事飲食業逾40年，與妻女同住深圳多年，他每日回港工作，月入約2萬元，從未擔心失業。去年疫症爆發初期，仍有工作的他無法返內地居所，以為疫情只是短暫，便到尖沙嘴露宿，「本來見其他人瞓，心諗點解我唔得？」

疫情沒想像中那麼快退去，露宿日子中，李先生去年2月亦告失業，「當時又凍又落雨，真係好難頂」，其後他租住油麻地的賓館，但疫情之下，即使偶爾找到在酒樓的工作，全部為時不長，「一時禁晚市堂食、一時限二人一枱，酒樓不是停業，便是結業，我又無得做」。近月他獲社福機構資助，得以繼續租住賓館，惟至今仍未曾向家人透露曾露宿的事，「唉……唔想屋企人擔心」。

（疫情第四波「疫下一年」）