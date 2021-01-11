露宿者疫下飈 「日日有新面孔」 關注團體指趨年輕化 曾見7歲童瞓街

明報記者 馮樂琳 羅嘉凝

ImpactHK：

每周派3000飯 按年倍增

15年前從加拿大來港任職教師的Jeff Rotmeyer，3年前成立協助無家者的慈善機構ImpactHK，並在大角嘴設立「Guestroom」，每日開放給無家者食飯、參加活動等，受疫情影響，機構改為每日中午在門外派飯盒、香蕉等，晚上由義工走訪11個地區，向無家者派飯及物資，每星期維持最少18次。Jeff稱，現時每星期派飯約3000份，較去年增加一倍；過去一年派飯，他說每天在街頭都見到「新人」，是他以往未見過的面孔，亦較以往年輕，上月底更在街上見過與家人露宿的7歲小孩，「但要接觸他們非常難，家長的戒心很重」。

派飯以外，機構為無家者租住賓館或小型酒店，基本「入住條件」包括每日要領取飯盒及報到，並在機構協助下找工作或在機構工作，年長者亦要負責掃地等簡單工作。Jeff說，機構成立首年協助了13名無家者居住，去年已有超過200人，現時每月相關租金花費近70萬元，為機構目前最大支出。

政府過去一年推行不同防疫「禁令」，禁晚市堂食、多類處所長期關閉，包括遊戲機中心及網吧。Jeff說在街頭見到10多20歲的無家者，部分人以往在網吧度宿，但疫情下網吧關閉，部分人流落街頭。

「以前不信肯做會找不到工」

失業男露宿4月人生觀大變

社區組織協會去年5月訪問104名無家者，99人因疫情而失業，當中六成是首次露宿。從事倉務工作23年的陳先生是其中之一，他已在尖沙嘴露宿近4個月，44歲的他說，「𠵱家睇到好『化』」。

陳先生去年7月被僱主要求停薪留職，他原本月入1.5萬元，兩個月後再無力支付5200元房租，9月起到尖沙嘴文化中心一帶露宿，「初時好抗拒，行過的人都望住我，感覺好『hurt』（受傷害），成晚笠住個頭睡覺」。

露宿數月，陳先生說躺在街頭，每晚左思右想，人生觀都大大改變，「世事真係無必然，做人不可以計較太多，所謂自尊都可有可無，跌到底都得，現在有人行過望我，我都不會理會了」。

陳先生表示，工作20多年來未曾失業，「以前我不相信在香港肯做、想做，我會找不到工作做」。失業後他一直做散工，清潔、外賣、代排隊等，亦曾在他解決每日兩餐的麥當勞兼職，然而上班3日後，政府宣布禁堂食，他再被解僱。「無得揀做什麼，我趕住要錢，有收入最重要」，但3個月的收入只有共3000多元，「有時見工都無錢搭車」。

慶幸獲長工

「舊同事瞞家人扮返工」

陳先生上月底覓得一份倉務長工，已上班個多星期，他自言已較舊同事幸運，「有些舊同事仍瞞住家人，每日扮返工，在出面找散工」。現時他最期待下月初出糧，說第一件事是租地方住，在農曆新年前「遷出」尖沙嘴，「可以離開這個噩夢」。

新冠病毒疫情持續一年，政府統計處數據顯示，本港失業率由去年首季的4.2%，升至去年9至11月的6.3%，24.4萬人失業；就業不足率為3.4%（13.3萬人）。

（疫情第四波「疫下一年」）

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