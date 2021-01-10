一年回首……他依然自責，他尋回平靜，他看到公道。

周梓樂離世對很多人來說是椎心之痛。當日曾為他急救的少年，如今仍自責「有力而無為」。少年得到周父母安慰，對他而言是「要一個由天堂跌下地獄的人安慰一個重傷的人」，「我不值得」。而首名發現梓樂受傷的途人一年來隱藏自己，談及事發經過仍會牽動情緒，出庭作證成為一條療傷出路。

一年前，年僅16歲的曾朗軒在該處為重傷的梓樂急救，由「見佢手腳會郁、有咿咿呀呀」，到最終不治，他覺得自己「見到生命的消逝」。事後一段時間，他不停睡覺來逃避，他說自己當時「有力而無為」，「雖然好多人說已做盡，但我會問，有沒有東西可做得更好？」但他說不出具體可做什麼。

11月底朗軒出庭作證後，周爸輕拍他膊頭。別人眼中溫暖的一幕，但朗軒認為「好諷刺，要佢安慰番我」。他得不到抒解，「係更加辛苦，因為I don't deserve （我不值得）」。朗軒覺得是「一個由天堂跌落地獄的人」去安慰一個「只是重傷的人」，他再說一次「我真的不值得」。

庭上他憶述自己摸出梓樂有骨析、因腹腔反彈判斷他有內出血，語速快到記者要「摩打手」抄筆記。不過原來他出庭時好「淆底」，緊張得不敢直視研訊主任及裁判官。朗軒閉上雙眼，「將整個人帶回去一年前」，「當自己摸到（梓樂）」。

「作供一個多小時，覺得好漫長，好似講極都仲有好多問題，我覺得個人好震」。即使獲得裁判官讚賞，朗軒說受寵若驚，「但彌補不到我『有力而無為』」。他說事件已刻印在心，只期望情緒會隨時間淡化。

最先發現梓樂受傷 崔家朗 談對死因庭看法：「裁判官、（研訊）主任都好認真……尤其是裁判官，當初廣明苑影到（梓樂）墮下嗰刻，睇番新聞話，佢午飯時睇其他片段至發現（片段）……佢對待件事唔止工作咁簡單，真係出於對生命嘅尊重。」

另一名市民證人崔家朗是當日首個發現周梓樂受傷的途人。崔接受本報訪問時說事發後要進入停車場，「要控制自己呼吸，甚至有一段好長時間失眠」。一年來他隱藏自己，但由於感受到死因庭及周父的努力，故決定出庭作證。

「當我接觸（周）爸爸時，很詫異，第一件事他關心我，會否因此而會受到記者或不必要的滋擾」。崔首次跟周父母見面時，「周媽媽一直坐我身旁，當我情緒波動，她拍一拍我膊頭，握一握我手」。崔表示，出庭後他能以較平靜的心態重回肇事地點，「我想這個真是死因（聆訊）過後的改變」。

應周爸呼籲出庭 蒙偉傑 談對死因庭期望：「案審完，答案都一樣，就係周梓樂死咗，而最影響都係佢屋企人。查到咩原因，只係交代畀公眾。」

前年11月4日事發當晚，停車場熙來攘往，圍觀梓樂被急救亦有不少人。不過最終僅得3人自願上庭。首名自願出庭的證人蒙偉傑說坊間有「原告變被告」的先例，做證人可能反被控，為免影響妻兒生活一直沒出庭的念頭。除了出庭做證，他間中旁聽研訊，他認為死因裁判官自行發現關鍵片段一事「觀感上好公道」。他認為法庭今次示範了教科書式的嚴謹調查，「原來仲可以咁公道去做，比較難得，就好似獨立調查咁」。

明報記者 艾博瑜 余卓祈

（周梓樂死因研訊）

（反修例風暴）