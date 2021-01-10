證供指二三樓設計相似易誤會 大狀稱領展可構成責任

停車場鏡頭增一倍半

領展去年12月底回覆查詢時表示，目前停車場內有超過90組鏡頭，它們均正常運作，閉路電視錄像會儲存14天。本報記者去年12月中到尚德停車場A觀察，發現周梓樂被發現倒臥的2樓行人路有14支鏡頭，部分拍攝街外。而停車場3樓，即懷疑梓樂墮下的樓層，鏡頭數目由去年4支增至13支。

按停車場管理公司分區經理口供，前年11月事發時，停車場內共有35組鏡頭，其中一個在地下的鏡頭損毁。該35組鏡頭全部向行車路及泊車位拍攝，沒有鏡頭面向街外或行人路。職員亦透露，升降機內有3個半圓形物，但「入面沒有任何鏡頭」。領展在同一回覆中稱，升降機內閉路電視有拍攝鏡頭，但事發時因維修而沒運作，領展及後維修更換，現運作正常。

去年12月矮牆見「請勿攀爬」告示

警：2019年沒有相關字句

另外，政府化驗所高級化驗師鄭郁棋作供時多次提及，停車場2樓及3樓設計相似，容易令人誤會3樓外圍有行人路而跨過矮牆。東九龍重案組偵緝高級警員林志強則稱去年12月3樓矮牆寫上「請勿攀爬」四字，但在2019年沒有相關字句。

大律師蘇俊文向本報表示，如果庭上有證供提及停車場的設計易令人構成誤會，家屬可考慮向專家取意見，檢視「停車場有否安全及設計上過失」，再決定是否民事索償。領展回覆查詢時表示，有為停車場購買第三者責任保險，若有索償會交由保險公司處理。

（周梓樂死因研訊）

（反修例風暴）