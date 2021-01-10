專家證人質疑睇片過程 警稱法官指示後發現關鍵片段 墮下一刻看不見 記錄時間靠目測

明報記者 艾博瑜 余卓祈

警方又稱，警方東九龍總區重案組首先集中檢視尚德邨及富康花園一帶超過100支閉路電視鏡頭，之後擴大調查範圍至寶明苑及廣明苑，再檢視了另外45支閉路電視鏡頭。人員共檢視了超過1000小時閉路電視內容，最後將與案有關片段呈交死因庭檢視。

死因庭聆訊歷時29天、共73名證人等（見表）。研訊由東九龍總區重案組協助調查，警方特意製作比例為1比40的停車場立體模型，讓陪審員理解場內結構。而在疫情下不便帶陪審團實地考察，警方亦委託政府化驗所用虛擬實境（VR）模擬停車場環境，屬本港法庭首度用VR審案。

除了協助死因庭，警方本身是有利害關係一方，外界關注警員驅散示威者會否與梓樂墮樓有關，以及有否阻礙救援，死因庭就此傳召11名防暴警作供，以說清當日的行動，並播放大量閉路電視佐證。

指鏡頭無拍攝到停車場外圍

警：我哋都想拍攝到 我哋都想調查

不過，研訊踏入第13日時，重案組警員魏冠傑供稱，前年11月中下旬已取得廣明苑外圍的閉路電視片段，鏡頭沒有任何發現停車場外圍的情况，更謂「我哋都想（拍攝得到），我哋都想調查到呢件事」。

官發現黑影墮下片段 推翻警最初證供

魏作供後兩日，裁判官表示在午膳時間自行翻看片段，發現廣明苑廣新閣2號鏡頭拍到一個黑影從停車場墮下，相信是梓樂墮樓一刻，推翻魏最初的證供，並在庭上公開片段。

除了梓樂受傷的過程，研訊另一焦點是梓樂最後的路線，專家證人、政府化驗所高級化驗師鄭郁棋進行法證分析，從停車場內和富康花園等多組鏡頭尋找梓樂的身影。鄭表示，警方早前提供的時間差距做得不好，有閉路電視片段比實時慢30秒，亦有比實時快107秒，估計警員只靠目測校對時差，校正工作有不足之處。

警無核對救護車行駛時間

官睇片發現時間不符

此外，救護車A344事發當日接載梓樂送院，警方沒有從閉路電視片段核對救護車的行駛時間，直至裁判官自行翻看廣明苑廣盈閣的鏡頭，發現救護車停車時間與片段不符。警方此刻才為行車記錄儀的公司職員補錄口供，披露較準確的救護車行駛時序。救護隊目鄭冠明被重召作供時解釋，救護員要先戴防毒面罩及收拾救護用品，所以在車上停留近8分鐘始下車。

另外，死因庭至今仍未解答A344是否當晚最接近現場的救護車。按消防處前年在記者會上的說法，當晚1時10分另一救護車A492到達「尚十」（尚德停車場旁唐明街和唐俊街交界），本處理一宗氣促腰痛，但收到有人別處有傷者；而A344在1時11分方接報。

據了解，由於有醫生表示梓樂早10分鐘送院的情况都一樣，所以死因庭認為救護車編配機制與對找出死因幫助不大，而控制中心一般會自動編派車輛。消防處早前回覆本報查詢稱，事件正由死因裁判官進行研訊，不適宜提供其他資料。

（周梓樂死因研訊）

（反修例風暴）