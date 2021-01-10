將軍澳生活廿載 開朗梓樂關心社運

家中寡言 父眼中正面健康

周梓樂1997年8月13日在贊育醫院出生，2019年11月8日離世，終年22歲。梓樂是獨子，一家三口原本居於沙田，在梓樂兩歲時抽中居屋，舉家遷往將軍澳富康花園。梓樂自此在將軍澳居住和成長，直至考完文憑試後，先在理大讀文憑課程，半年後考入科大計算機科學及工程學系，並加入科大投球（netball）隊，在一次大專比賽中擔任後防位置。

死因庭上展示多幅將軍澳的地圖，梓樂就讀的小學鄰近富康花園，中學則再隔一條街，肇事停車場和富康花園僅一街之隔。換言之，梓樂在將軍澳度過大部分人生，也在這裏失去生命。

梓樂在家中比較沉默，周父形容他們「有偈傾，但唔係多講嗰啲」。在父親眼中，梓樂一直「身體健康，無病無痛」，且思考正面。周父說梓樂有參加遊行，但兩父子從沒談論社會事件。梓樂的小學和中學同學則形容他為人好動開朗，閒時會一起吃飯聚會、玩遊戲機和打籃球，不過前年10月「場波約唔成」，之後梓樂已經遇事。

iPad以示威相作背景

手機殼印「Hong Konger」

梓樂生前使用不少電子產品，房間內有iPad、MacBook Pro及桌面電腦，iPad未解鎖前背景圖為示威者築起傘陣照片，解鎖後背景圖為戴頭盔示威者拿雪糕筒站在催淚煙中，似與反修例示威有關。至於梓樂隨身的白色iPhone 11，是蘋果在事發前兩個月推出的最新款式，手機殼印有「Hong Konger」（香港人）字眼。

當晚，梓樂穿黑色T恤、黑色短褲，戴上印有Artengo字樣的黑色鴨嘴帽，揹起有Nike標誌的黑色索繩袋，再穿上黑色波鞋便離開寓所。周父叮囑「你出去小心啲」，梓樂沒有回答，周父以為兒子「可能覺得父母好煩」，沒有追問下去。梓樂遇事後，周父從醫院職員手中取回梓樂染血的衫褲，周父覺得「好污糟」，把衣物丟棄。

（周梓樂死因研訊）

（反修例風暴）