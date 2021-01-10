父哽咽：想同個仔講已盡力 感謝陪審員 盼有生之年真相浮現

周母首開腔：辛苦晒大家

死因庭昨晚8時許完結後，梓樂父母一同步出法庭。周母鞠躬說：「我只是說一句，辛苦晒大家」，然後由周父回應記者提問。早前周父在首次看到疑似梓樂墮下片段後曾說自己「一個男人好難當眾咁喊出嚟」，但昨日他語帶哽咽說「（想）同個仔講，我哋兩個已經盡晒力喇……個真相（以手掩口）……真相『仲差少少』」。他期望「真相第二日有無機會再浮多啲」，又說冀在有生之年「真相可以出到嚟」。

周父並表示很多謝陪審團，說「他們如此認真，（裁決）值得我們尊重」。至於庭上未能找出梓樂最後身影及墮樓之間發生何事，他說「法官都說是差這一步」，「未結案陳辭前我會好多猜想」，「（現在）好多疑點未解釋到，唔想有咩猜想住啦，休息吓囉」。被問會否去「探梓樂」，周父透露自己已經常去。

陪審團花了兩日退庭商議，周的父母及幾十名公眾、記者、律師一同等候。死因庭昨早讓陪審團展開第二日退庭商議後，四度重新開庭，首3次開庭時，全場屏息等待裁決，結果「失望而回」。周的父母全日主要在證人室等候，周父說當時「少少心情緊張，大家都感同身受」。

雙親聽裁決時冷靜

庭上有人飲泣

晚上7時半，死因庭第四次開庭前，周父進庭步伐較為沉重。當陪審團讀出裁決時，周的父母神情冷靜，當裁判官寄語他們要互相扶持時，兩人向裁判官點頭。旁聽席公眾大多表現平靜，亦有人大力呼吸，有人不住飲泣。散庭後周父雙手合十，向消防代表律師、研訊主任致意，及後在證人室與律師簡短會談。

周父稱未有想到下一步行動，至於會否索償，要與律師商討。一般而言，如家屬不滿裁決，可按《死因裁判官條例》申請重啟研訊，須獲高等法院原訟庭批准，惟門檻相當高。死因庭判決對警方無約束力，警方自行決定會否繼續調查。

（周梓樂死因研訊）

（反修例風暴）