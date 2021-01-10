陪審商17小時 裁梓樂死因存疑 未能解答自行跨牆否 官：差不多接近真相

明報記者 艾博瑜 余卓祈

陪審團4比1裁定 周父：如此認真值得尊重

周梓樂的父母每日到庭旁聽，對於陪審團作存疑裁決，周父周德明說「他們如此認真，（裁決）值得我們尊重」（見另稿）；周父並希望有生之年「真相可以出到嚟」。

官：若鏡頭「高5度慢幾秒」或有真相

安慰周雙親「要互相支持」

散庭前，裁判官高偉雄向梓樂的父母說：「爸爸媽媽，我覺得今次已經差不多接近真相，不過（如果停車場閉路電視的）角度高5度、時間轉向慢幾秒，可能真相會清晰啲。」裁判官又安慰兩人，稱料傷痛會持續一段時間，但願時間可以撫平他們的痛苦，「最緊要互相支持，有需要傾訴就唔好收埋自己」，並祝福兩人身體健康，周母點頭回應。

陪審團倡CCTV設實時 3樓石牆加欄杆

車場業主領展：將仔細研究

由兩男三女組成的陪審團昨日裁定梓樂死因存疑。陪審團裁定梓樂於2019年11月4日凌晨約1時，在將軍澳尚德停車場A從高處墮下受傷，以及同年11月8日在伊利沙伯醫院因頭部受傷致死。陪審團提出兩項建議，均針對管理涉事停車場的威信停車場管理（控股）有限公司（見表），包括更新閉路電視系統，增加自動實時設定；以及在3樓石牆加上欄杆之類。

尚德停車場的業主領展表示，將仔細研究陪審團的建議，並就今次不幸事件再次向周梓樂的家屬致以深切慰問。

周梓樂生前就讀的香港科技大學表示，梓樂的離世是一場悲劇，在聆訊期間有派員旁聽；雖然聆訊未能為周梓樂的死因釐清所有疑團，但透過今次公開透明的司法程序，發現了更多證據，讓公眾對當日經過有進一步了解；另外校方不時與梓樂的家人聯絡，關顧他們的情况及需要，並提供適切協助。

案件牽涉前年11月3日晚上，網傳有警員在將軍澳皇冠假日酒店辦婚宴，示威者在「尚十」（唐俊街與唐明街交界）一帶聚集。當晚11時許，梓樂離開富康花園住所，周父叮囑兒子「你出去小心啲」，梓樂沒有交代去向便離家，及後在屋苑附近徘徊。翌日（11月4日）凌晨，街坊和消防員發現梓樂倒臥尚德停車場2樓受傷，救護車到場將他送院；梓樂留醫4日後，其父母同意醫護不再搶救，梓樂最終離世。

科大：不時聯絡梓樂家人關顧需要

連日研訊中，庭上一直未能解答梓樂究竟有否自行跨牆，因為無鏡頭拍攝到他墮樓前8秒發生何事。片段顯示，梓樂凌晨1時1分38秒行斜路步向3樓，8秒鐘後，2樓出現疑似因墮下所致的閃光。雖然專家證人、化驗師鄭郁棋認為3樓矮牆外貌與2樓相似，推斷梓樂可能誤以為停車場3樓外有行人路，於是跨牆墮下，惟裁判官表示說法沒有直接證據，只有間接及環境證供，是「推論之上的推論」。

裁判官早前向陪審團提供3個裁斷選項，分別是「非法被殺」、「死於意外」及「存疑裁決」。陪審團於前日（8日）早上10時退庭商議，其間陪審團至昨午僅向裁判官提出兩條問題，包括有否市民證人曾表示知悉停車場3樓外圍、即2樓行人路對上為中空。裁判官遂回答，證人崔家朗供稱他知悉3樓外圍中空，故不會跨牆，惟梓樂父親稱從不知道3樓外圍凌空。陪審團最終裁定死因存疑，意味他們認為證供無法揭示梓樂是否自行跨過矮牆墮下。

裁判官感謝5名陪審員在疫情下參與是次研訊，並豁免他們未來8年毋須再擔任陪審員。

【案件編號：CCDI932/19】

（周梓樂死因研訊）

（反修例風暴）

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