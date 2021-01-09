談初選「非法手段」 譚惠珠：「意圖」已違法

譚惠珠昨在港台《千禧年代》稱，有證據顯示相關人士組織策劃顛覆國家政權，提及去年戴耀廷提出「攬炒十步」，《港區國安法》通過後繼續舉行初選，又公開簽訂聲明表明當選立法會議員會否決財政預算案，已表現出「犯罪意圖」；她續稱，當選後在立法會做的事是同一計劃的延續，雖然《基本法》提到否決預算案後解散立法會，以至特首辭職的情况，但這些憲制危機無必要。她強調，若證明到意圖，而行為達至目的就是非法。

譚舉例，「買天拿水和樽、剪布條不是非法，但我將佢加埋變了汽油彈掟人就非法啦」。至於警方提出的「非法手段」，她相信調查下去證據會「慢慢浮出來」；又說警方不調查投票者，因未必證明到他們同意否決預算案，案件亦不是要追究香港人。

湯家驊：勿再揣測 免辦案者受壓

湯家驊接受本報查詢表示，即使未達成令政府停擺，舉例有意圖打劫銀行，但因故未能成功，未有發生非法手段，但仍是有意圖犯罪。他又希望不要再對案中使用什麼非法手段作揣測，否則會對處理案件的人構成壓力，認為應給時間警方提出證據。

戴啓思：要參選者承諾不彈劾特首荒謬

大律師公會主席戴啓思表示，基本法第52條列明，特首在3個情况下必須辭職，其中兩個情况涉及立法會機制，稱若要立法會參選人承諾不動用52條是荒謬。

（港區國安法）