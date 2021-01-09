扣留錄影會面 黃碧雲：警問對戴耀廷文章看法

多名被捕者稱扣查間電郵Tg遇襲

此外，不少被捕者均稱電郵、Telegram帳戶遭攻擊，質疑警方藉拘捕他們，爭取時間攻擊其帳戶；本報曾就此向警方求證，截稿前未獲回覆。

民主黨黃碧雲透露錄影會面細節，稱警方問了很多「無厘頭」、「很白癡」問題，包括何謂初選、如何為之贏輸，並向她播放3段記者會片段，惟她根本不在片段中，「莫名其妙，（警方）問我有什麼意見」。她稱警方詢問她對戴耀廷文章的看法，質疑警方只為「套料」、困住一眾民主派，爭取時間攻擊各人帳戶。黃又稱，獲准保釋後接到帳戶網絡安全警告，顯示有政府機構嘗試攻入其帳戶。

尹兆堅：突播國安處提供片段

劉頴匡稱警展示其fb：簡體界面

民主黨尹兆堅稱，被拘期間數度作錄影會面，質疑執法部門處理事件相當混亂、草率，包括問他對其他人言論的評論；負責調查的重案組，在拘留第二日早上突然接獲國安處的片段，要求他們觀看，「證據臨急臨忙堆砌，不知網上哪裏找出來」。他認為警方拘捕有政治動機，包括沒收電子器材以蒐集資料，以至沒收護照，達至震懾他人效果。

民主黨副主席林卓廷稱，錄影會面時警方播放數段片段，但片段錄影日期、來源均未能回答，「他（警員）對指控我們的事情有多少認知，我很懷疑」。民主黨主席羅健熙質疑，警方以顛覆政權罪拘捕眾人，只為政治打壓。

人民力量主席陳志全稱已久未用Telegram，惟遭警方沒收電話後，昨日中午重獲電話卡，卻不斷收到Telegram的確認短訊，「係乜玩法？」他其後刪除舊帳戶並重開。民間集會團隊發言人劉頴匡稱，警方向他展示其fb專頁截圖，但界面全為簡體字，「到底今次大搜捕背後刀手是誰，相信已昭然若揭」。

（港區國安法）