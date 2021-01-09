封網途徑多 可移除內容、鎖IP位置

香港互聯網協會董事鄭斌彬昨接受本報查詢，被問若警方要求封鎖網站，有什麼方法，他回應稱可以有多種程度，包括要求網站或網頁寄存服務商移除有關內容、要求網絡供應商封鎖IP位置、「網域伺服器快取污染」（DNS pollution，域名被指往不正確的IP地址）、安裝「應用層防火牆」以封鎖某些關鍵字等。

鄭斌彬說，根據昨午所掌握的技術資料，個人未能百分百肯定當局主動封鎖網站。他前晚留意到，有不少香港電訊（包括網上行、CSL）及3香港用戶測試過，他們根據「香港編年史」的內容分發系統Cloudflare日前提供的IP位址登入網站，均無法連接。他說除了可能因為該IP位置被封鎖，亦有可能因網絡路由（routing）錯誤，或Cloudflare出現技術問題，導致無法連上該IP位置指向的伺服器。

此外，鄭表示有數碼通用戶測試過，數碼通提供的DNS伺服器，回覆了一個錯誤的IP位置；對於這現象，他無法確定是否數碼通主動封鎖，還是Cloudflare曾經主動封鎖而令數碼通儲存了這個暫存回覆，抑或是「香港編年史」的IT團隊設定錯誤，而令數碼通暫存了這個錯誤。

（港區國安法）