警首用國安法封起底網站 IT界：做法「如大陸」 香港編年史質疑網絡商參與

明報記者 何郁慧 張煒明

警方發言人昨回覆不評論個別個案，但表示根據港區國安法第43條及實施細則附表四，警方可要求服務商對發布在電子平台上相當可能構成危害國家安全罪行，或相當可能導致危害國家安全罪行發生的電子信息作出禁制行動。警方稱採取行動會按實際情况，依法處理。私隱專員公署表示，沒就有關事宜聯絡網絡供應商。

警方消息稱，警方國安處首次引用港區國安法第43條，封鎖「香港編年史」網站，但未有交代網站哪些內容違反國安法，或是否透過網絡供應商封鎖。

香港寬頻否認 香港電訊：沒評論

香港編年史主編及管理人陳妍茵前日傍晚發聲明，稱接連收到身處香港的使用者報告，使用部分香港網絡供應商的服務時，無法連線至該網站；又稱經調查後，涉參與封鎖網站的網絡供應商包括數碼通、中移動、香港寬頻及香港電訊，相信有關供應商主動封鎖網站內容，質疑涉及政府部門的要求或合作，譴責供應商「與中國及香港政府合謀」，以封網扼殺香港公民獲取資訊的自由。

香港電訊表示沒有評論。香港寬頻回應，稱沒有封鎖用戶連線至該網站。數碼通、中移動、3香港、有線寬頻均沒回覆本報查詢。

含官員藍絲資料 載老豆搵仔內容

本報記者昨午嘗試瀏覽該網站，畫面顯示「Error502」，透過虛擬私人網絡（VPN）則可正常瀏覽。該網昨晚再發聲明，稱已遷移至新的臨時伺服器，並稱新網載有1587名警員資料，988名「親中藍絲」資料、41部警察車輛資料及逾萬間黃藍店資料。

該網站載有大量與反修例運動相關資訊，包括轉載Telegram頻道「老豆搵仔」的警務人員個人資料、「黑警濫權實錄」等，亦載有官員及親建制者的個人資料，例如律政司長鄭若驊、新民黨主席葉劉淑儀、支持警隊的藝人曹永廉等。

資深大律師、行會成員湯家驊表示，不知警方掌握什麼資訊，他暫時無任何證據知道該網有否違反國安法。他說國安法第43條賦權警方執行有關要求，若網主認為警方越權，可向法庭申訴，或要求警方交代原因。被問如何評價警方首次引用國安法封鎖網頁，他稱「如有人濫用權利，利用網上無規管的空間作出不符合社會公義、違法的行為，要受到制裁」。

指以往用禁制令刑事例處理起底

涂謹申：極壞先例損資訊自由

立法會前議員涂謹申表示，難以理解公開警員資料如何危害國安，又稱現時違反國安法門檻低，「任何事情只要政權不喜歡便違反國安法」。他說以往有關「起底」的案例，警方會引用法庭禁制令或其他刑事法例處理及拘捕，看不到有任何理據或基礎要引用國安法。

涂謹申又表示網禁開極壞先例，影響本港資訊自由及國際金融中心地位。他說外國如有類似情况，互聯網巨企必會訴諸法庭據理力爭，但國安法不受司法挑戰，他亦看不到本港網絡供應商會為市民的網絡自由挑戰有關決定，「社會的資訊自由基本上無險可守」。

資訊科技界選委黃浩華表示，這是本港首次「封網」，形容「同大陸封法差唔多」。他認為在目前極敏感的政治氣候下，資訊自由明顯遭削弱，擔心當局會否變本加厲，連不敏感的網站也無法瀏覽。他認為當局或未能找到網站管理員，未能透過其他法例如不誠實取用電腦、私隱條例，要求他們移除有關信息，故直接用國安法封鎖。

（港區國安法）

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