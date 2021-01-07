借場作票站 「黃店」東主憂被捕

曾借出店外位置作票站的一名餐廳東主表示，昨日警方沒有聯絡他或上門調查，但他與家人相當擔心，尤其擔心被捕後無法供養子女讀書，現時已透過朋友聯絡律師徵詢意見。被問到當初為何容許票站設置於餐廳外，他直言「因為香港人，做到啲嘢就做啲」，加上餐廳附近居民主要是外籍人，故當時未有顧慮太多。

曾借出場地作票站的一名食肆老闆表示，擔心因而違反國安法被捕。老闆稱，當日借出場地原意是為拉近政府與市民間的關係，「我又唔係做件咩錯事」，他說，沒想過國安處會就初選大規模搜捕，昨早看新聞時感驚訝。老闆說，現雖感擔心，但未想到有何方法應對。

餐廳：僅借門外空間 不怕違法

另一間借出店外位置作票站的餐廳，經理指出，初選當日只借出門外空間供市民投票，職員沒有參與票站運作，「最多遞水畀佢哋」，故未擔心違法，認為「有咩拉咗先算」。

有不具名的區議員表示，自己於初選當日曾借出場地及協助票站運作，對昨日警方國安處的大搜捕感震驚，自己與其他票站義工亦擔心。雖然警方昨日未有拘捕借出票站的區議員及義工，但該區議員認為「龍門任佢搬」，警方可再羅織其他罪名清算反對者，目前「擔心唔嚟，諗唔到可以點應對」，認為目前應集中協助被捕的參選人及主辦者保釋。

（35+大搜捕）