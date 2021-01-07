美卿提名人：拜登政府與港人同陣線 特朗普政府未回應 華春瑩：僅影響勾結外部勢力者

被視為拜登頭號外交幕僚的布林肯（Antony Blinken）強調，對香港民主派的大規模拘捕，形同對勇於為普世權利發聲人士的攻擊，表明拜登-賀錦麗政府會與港人站在同一陣線，反對北京打壓民主。他去年5月曾發聲明，稱拜登如入主白宮，將採取反對中方打壓香港的立場，並「全面執行」《香港人權與民主法案》，「包括制裁官員、金融機構、企業和個人」。今次是他獲提名後首為香港發聲。

美兩黨同發聲 IPAC促聯手制裁

多名美國國會議員亦有開腔。剛上任眾議院外交事務委員會主席的民主黨眾議員米克斯（Gregory Meeks）透過委員會官方Twitter發言說：「北京的《港區國安法》正被用以無情攻擊港人。」共和黨眾議員匡希恆（John Curtis）稱美國必須向陷於險境的港人提供強力庇護和難民選項。民主黨參議員馬基（Ed Markey）則稱，拘捕反對派領袖不會粉碎爭取基本人權的願望，強調會跟港人站在同一陣線對抗中共打壓。

西方國家或組織亦有反應。對華政策跨國議會聯盟（IPAC）發表聲明，號召國際社會履行對港人承諾，敦促民主國家不要口惠而實不至，應立即在聯合國採取行動，以及考慮如何聯手經濟懲罰，確保中國政府重新考慮其動作。

彭定康促強硬 斥歐盟簽投資協定

前港督彭定康稱，中共正加強對港施壓，「全球自由民主國家必須續就針對自由社會的殘暴摧毁發聲」，敦促西方應強硬對華，又批評歐盟去年底跟中方簽署中歐投資協定。英國下議院外交事務委員會主席董勤達（Tom Tugendhat）同樣批評協定損害民主自由，並在Twitter轉載新聞諷刺：「這就是中國統治下香港的民主。」

歐盟外交事務及安全政策發言人斯坦諾（Peter Stano）昨在記者會上稱，拘捕發出了「香港不容政治多元主義」的信號。他批評《港區國安法》被用以打壓異見和阻止行使受本港法律和國際法保護的人權和政治自由，「歐盟呼籲立即釋放被捕人士」。

蔡英文斥毁「五十年不變」 民進黨：紅色恐怖籠罩

台灣總統蔡英文稱，大搜捕顯示北京當局徹底毁棄當年「五十年不變」的承諾，強調台灣身處民主陣營第一線，清楚感受到中國政府對承諾的寡信以及對香港自由的打壓。

台灣民進黨發表聲明，稱只因辦初選就犯「顛覆國家罪」，這不止在台灣，放之世上大多數國家都無法想像，形容香港已被紅色恐怖全面籠罩，要求中共及港府必須立即停止鎮壓公民社會的極權作為。

外交部發言人華春瑩強調「中國是法治國家，香港是法治社會」，北京支持港警依法履職，稱「香港人民享有正常的權利和自由沒有受到任何的影響。受到影響的可能只是一些外部勢力和香港的個別人相互勾結、企圖破壞中國的穩定和安全的這樣一種自由而已」。

明報記者

（35+大搜捕）