凍結160萬元 稱屬「機構」參與者資金往來

翻查資料，初選計劃公布後，民主動力曾在網上眾籌，負責協調初選的戴耀廷曾稱目標350萬元，若不達標，開支需由候選人攤分；最終眾籌籌得逾370萬元。

而在初選前後，選管會先後兩次發聲明，提醒選舉候選人不論最終有否報名參與立法會選舉，選舉中涉及的一切開支都必須申報。

王百羽報開支：初選攤分30萬 民主動力捐同額

其後部分勝出初選的參選人，向選舉處申報開支時，有申報需攤分初選開支，同時亦申報獲民主動力捐贈相應金額。例如超區初選勝出者王百羽，在選舉開支列出「35+民主派初選」製作及宣傳服務開支總額共約318.9萬元，由53名候選人攤分，並申報自己需攤分逾29.5萬元；他同時申報獲民主動力捐贈逾29.5萬元，用作「35+民主派初選」去年6月24日至7月17日的製作及宣傳服務。

同樣勝出超區初選的民主黨鄺俊宇，亦申報接受「民主動力」捐贈約29萬元金額或等同服務或商品的價值，另民主黨亦向鄺捐贈約18萬元。

（35+大搜捕）