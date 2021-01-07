美籍民主動力司庫被捕 美議員：將再提避風港案

關尚義為何謝韋律師事務所的律師，大批警員昨於律師樓所在的中環南華大廈外駐守，關尚義下午2時許被帶走。

「京不認為有人可走出其專制掌控」

共和黨眾議員匡希恆斥中共對香港的打壓升級，點名提到關尚義有份被捕，「強烈譴責」中共做法。他稱美國必須向陷於險境的港人提供強力庇護和難民選項，明言會在新一屆國會立即重提《香港避風港法案》。

共和黨參議員布萊克本（Marsha Blackburn）則形容被捕者是「自由鬥士」，又點名提到關尚義因《港區國安法》被捕，這顯示中共自我賦予的巨大權力，可拘捕或檢控它視為「顛覆政權」的任何人，「北京不認為有任何人可走得出其專制掌控」。

年約80歲的關尚義為居港美籍人權律師，他擔任有份協調民主派初選的「民主動力」司庫，亦是法律界選委及中國維權律師關注組理事會成員。

關尚義曾助斯諾登菲人質家屬

謝廷駿兄：政治逼害日子來到

2013年中情局前僱員斯諾登（Edward Snowden）逗留香港一個多月，關尚義是協助他的香港律師團隊成員之一。2010年馬尼拉人質事件發生後，關尚義等律師一直協助家屬，其後代表3名死傷者家屬入稟本港高等法院，向菲律賓政府及8名涉事官員索償，最終菲國向受害者及家屬致歉。

在馬尼拉人質事件中遇難的康泰領隊謝廷駿，其兄謝志堅昨在社交網站稱，關尚義當年幫助他們一家很多，認為顛覆國家政權的罪名是「莫須有」，又說「政治大逼害的日子來到，願好人一世平安，邪不能勝正，香港人，頂住」。

何謝韋律師事務所發聲明稱，警方行動與該律師樓業務毫無關係，調查仍在進行，現階段不宜評論，已確保律師樓保存的客戶資料無被損毁或披露，以及業務如常運作。

（35+大搜捕）