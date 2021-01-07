警：不刑事查投票人 民研：資料已銷毁

早在初選前夕，警方於7月10日以懷疑黑客入侵、泄漏資料為由，持手令搜查民研總部，並複製部分電腦檔案。

鍾劍華昨稱，警方昨晨7時上門搜查民研主席及行政總裁寓所，而他日前已搬家，後接到警方來電邀他助查，他預約今早會到灣仔警署，警方亦搜查了民研於黃竹坑及灣仔的辦公室。

搜民研辦公室 鍾劍華批無限延伸國安法「亂來」

初選投票時，投票人需提供身分證號碼不計括號的最尾4個數字、簽發日期及出生日子。鍾稱有關資料只為核對無重複選票，初選後已按承諾銷毁資料，儲存了市民身分證號碼和相關紀錄的電腦硬碟已被壓碎，籲投票人不用擔心。鍾提到民研有約10名員工協助初選，部分員工家屬是警察，又稱員工只為完成工作，按道理不會違法。

鍾劍華認為警方無合理理據拘捕初選發起人及參選人，形容政府「亂來」，無所不用其極以港區國安法作藉口及無限延伸，在此情况下任何人均有可能被捕。他說部分參與初選者根本無簽署「墨落無悔 堅定抗爭」聲明信，亦質疑即使參選人欲令政府停擺又有何問題，「有不少人網上話想林鄭月娥死，是否可告他謀殺？」

中聯辦：堅決支持區分投票民眾

警方國安處高級警司李桂華表明，今次並非拘捕民研人士，只是邀請協助調查，警方行動只針對有策劃、有系統地利用選舉或不同步驟令香港停擺的行為，現無證據顯示投票人有份參與有關行為，故不會向投票人展開刑事調查。

中聯辦昨日聲明亦稱，「堅決支持將有策略地組織或實施癱瘓政府的涉嫌違法人員，與一般受誤導參加所謂『初選』投票的民眾區分開來」。

湯家驊：難證60萬人有犯罪意圖

行會成員、資深大律師湯家驊稱，因《港區國安法》屬刑事罪行，需證明相關者有犯罪意圖，若其不知道參與活動是違法、不知道或不認同拖垮政府，則無犯罪意圖。湯稱，難一概而論初選投票人、借出場地者或在初選眾籌捐款者有否違反《港區國安法》，但要逐一證明60萬投票人有犯罪意圖，似乎不太可能做得到。

（35+大搜捕）