曾國衞於初選前 質疑或違國安法

葉劉淑儀當時表示，是否違法要看有關參選人所表達的理念，認為若什麼都要否決，便涉顛覆現有制度。新民黨昨發聲明表示，負責統籌民主派初選的戴耀廷曾公開提倡「攬炒香港十步曲計劃」，「35+」計劃旨在達至攬炒香港的目的。

兩辦曾轟戴耀廷圖革命奪權

民主派初選結束後，中聯辦、港澳辦曾分別發稿譴責初選「非法」。中聯辦發言人點名指摘戴耀廷，認為初選「是典型的涉嫌犯法」，發言人又說「戴耀廷團伙」妄想上演港版「顏色革命」，讓參選人簽署「共同綱領」，提出否決財政預算案，指摘這是全面「攬炒」香港、顛覆國家政權，已涉嫌觸犯港區國安法第22條及香港本地選舉法律。

港澳辦發言人當時亦點名批評戴耀廷，稱他是「製造香港亂局、禍港害民的罪魁禍首之一」，批評初選是對《基本法》及國安法的「公然挑釁」，絕不能允許；初選要參選人簽「抗爭聲明」，公開承諾若當選就否決預算案、換取「五大訴求」，目的是推翻特區政府、奪取特區管治權。

新華社在初選後發表評論文章，指初選是戴耀廷「奪權」的重要步驟，形容戴長期以來充當反中亂港勢力的「軍師」和外部勢力在港的代言人，一直妄想顛覆特區政權，上演港版「顏色革命」；初選公然挑撥基本法和國安法。

（35+大搜捕）