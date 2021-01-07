民主派轟不尊重投票權 中聯辦：支持嚴正執法

民主派在記者會高呼「初選無罪、濫捕可恥」等口號。對於警務處國安處高級警司李桂華將初選比喻為「揸車打劫銀行」，梁家傑形容是「風馬牛不相及」，說法站不住腳。梁強調基本法第49至52條列明行政、立法兩權如何互相制衡。

民主黨批欲一網打盡民主派

民主黨有7人被捕，主席羅健熙批評政府不聆聽選民意見，質疑初選能否危害國家安全。他說《港區國安法》已成「萬能key」，連喊口號、舉白紙亦可能違法，政府欲一網打盡民主派，呼籲市民團結。

社民連主席黃浩銘表示，若初選參選人的助選團亦屬違法，他已準備好被捕。他呼籲市民用盡平台傳播真相，形容坐牢並不可怕，最可怕是公眾變得冷漠。沙田區議員李志宏說，「又傾又砌」路線已不可行，呼籲民主派放下過往恩怨合作。

周浩鼎：旗幟鮮明不容抵賴

建制派昨分別回應事件。民建聯周浩鼎認為民主派初選計劃旗幟鮮明，意圖破壞中央政府對本港行使主權的事實，明顯違反國安法，不容民主派抵賴。他說被捕民主派主動策劃初選，投票市民應不會犯法。

工聯會麥美娟說，民主派曾明確指出初選目的是為了「攬炒」香港、推翻政權，認為警方的拘捕行動及時、適宜。其黨友陸頌雄說，初選計劃持續至國安法生效後，旨在以脅迫手段癱瘓立法機關，達成其政治目的，最終迫使特首下台。

田北辰促解釋涉何「非法手段」

實政圓桌田北辰表示拘捕行動使各方震驚，認為警方無法明確解釋被捕民主派涉什麼「非法手段」，認為警方要再解釋。他質疑如案件最終「告唔入」，會打擊政府管治威信。

團體「選舉觀察計劃」認為，大搜捕行動嚴重威脅公民社會、學術機構以至香港市民的自由與權利，只會深化管治危機，強烈譴責當局以「顛覆國家政權罪」之名濫捕不同政見的人。

（35+大搜捕）