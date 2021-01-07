指議員否決議案正常 未見會顛覆政權 湯家驊：暫看不到初選違國安法

「無寫可做就是非法」 張達明質疑跟內地理解

資深大律師湯家驊昨在商台表示，「暫時睇唔到」民主派初選違反港區國安法，但不知道籌備當中或籌集資金時有否涉及其他犯罪行為。他認為議員否決政府議案是很正常的行為，看不到此舉會顛覆特區政權，亦不會令政府癱瘓。他稱，唯一可能違反國安法的是否決所有撥款導致政府沒資金作管治工作，此舉或屬嚴重干擾政權機關履行職責的問題。

入罪須證四元素 缺一不可

湯家驊說，要證明有人干犯國安法，控方必須證明四大元素：1）被告有組織、策劃、實施或參與；2）涉及武力、威脅用武力、或其他非法活動；3）活動的目的是嚴重干擾、或阻撓特區政府，包括立法會依法履行其職能；4）被告具足夠的犯罪意圖，即明知而故犯。他強調要入罪，上述元素缺一不可。至於是否所有初選參選者都會被入罪，他說不能一概而論，「不是一人入罪，其他人都會入罪，法庭會每個人情况去睇」。

張達明質疑，警方說初選非法是不跟從香港普通法以保障人權的原則執行國安法，而是以國內想法去理解，「香港係咪行緊一制？」他說，如以香港刑事法律的嚴謹舉證原則，是證明不到初選與顛覆國家政權的關係。至於組織者和參選者的刑責分別，他稱這是已假設各人有觸犯港區國安法，但若用香港一貫的自由和基本法保障的人權，「呢班人所做的事不是犯法。要問林鄭月娥和官員，港區國安法係咪真係冇改變香港的自由權利」。

有不願具名回應的大律師認為，按港區國安法條文，初選很難構成違法，控方要證明參與初選者同意初選協調者戴耀廷「真攬炒十步」一文的目標，並利用初選去達到。他舉例：「你坐的士去打劫，的士司機知唔知係車你去打劫？退一萬步，即使戴耀廷有犯法，但參加初選者可能有其他想法。」

（35+大搜捕）