初選協議無提攬炒及令政府停擺 民主派：參選原因各異 未必如戴耀廷「攬炒十步」

戴國安法前撰〈真攬炒十步〉

李桂華在昨日案情簡報中，不點名提及撰寫〈真攬炒十步 這是香港宿命〉的戴耀廷。相關文章於去年4月，即《港區國安法》生效前刊出，當中「第二步」提及民主派配合策略投票，取得35個立法會議席或以上；第五步為立法會否決財政預算案，特首解散立法會；第七步為重選的立法會再次否決預算案，令特首辭職及特區政府停擺，之後街頭抗爭變激烈、血腥鎮壓，香港社會陷入停頓；最後一步令西方國家對中共實行政治及經濟制裁。

協議提否決預算案 迫使回應五大訴求

戴耀廷早於去年3月已牽頭協調民主派立法會選舉參選名單，民主派5月達成共識會簽署由戴草擬的初選協議，內容為「會運用基本法賦予立法會的權力，包括否決財政預算案，迫使特首回應五大訴求，特赦抗爭者、叫相關人士為警暴問責，及重啟政改以達雙普選」，當中並無提到攬炒、令政府停擺。其後戴耀廷稱初選人毋須簽署，因不想協議成為被DQ藉口。

抗爭派簽立場書亦無提攬炒

李桂華：重要是簽字配合圖癱瘓政府

「抗爭派」擔心民主派政黨「反口」，另發起「墨落無悔 堅定抗爭」抗爭派立場聲明書，當中亦無提到攬炒、令政府停擺，內容同樣為「會運用基本法賦予立法會的權力，包括否決財政預算案，迫使特首回應五大訴求，撤銷所有抗爭者控罪，令相關人士為警暴問責，並重啟政改達致雙普選」。聲明除民主黨和社民連外，大部分初選參加者都有簽署。

李桂華昨被問到被捕53人是否因簽署聲明、相關聲明有否包括「攬炒十步」字眼，他稱聲明可能在網上見到，在調查階段「不會完全講晒出來係咩」，重要的是簽署這類文件會否顯示他們支持配合策略投票，從而達至最後目標「令特區政府陷入停頓狀况」。

民主黨主席羅健熙稱，2016年立法會選舉民主派競爭過於激烈，故萌生初選想法，各人參與初選的原因各異，但整體是希望香港變得更好，「民主派一定比保皇黨好，（初選）目標要選走他們」。至於戴耀廷提出的「攬炒十步」，羅稱各人對初選後的想像未必如戴一樣。

社民連二人沒簽聲明同被捕

鍾劍華：無要求參加者同意「攬炒」

社民連主席黃浩銘表示，民主黨與社民連均沒說會否決所有議案，梁國雄、岑子杰亦不曾簽署「墨落無悔 堅定抗爭」聲明書，但他們同樣被捕。黃批評警方的說法是「藉口、廢話」，形容是次屬「政治搜捕」。

香港民意研究所為初選投票作技術支援，其副行政總裁鍾劍華強調初選只是提供平台予某派別解決內部問題，並無要求參加者同意戴耀廷的「攬炒十步」。

明報記者

（35+大搜捕）