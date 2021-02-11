指泛民初選顛覆政權 警拘組織參選53人 李桂華：否決財案不應為癱瘓政府 國安法被批變萬能key

警務處國家安全處高級警司李桂華被問為何議員按《基本法》賦予的權利否決預算案屬違法，他稱議員可以否定，「但目標絕對不應該為了推翻政府政權，阻礙運作」。

美議員：加快重提《香港避風港法案》

英外相：重擊聯合聲明對自由保障

多國代表抗議搜捕行動，指中方打壓香港。獲美國候任總統拜登提名任國務卿的布林肯（Antony Blinken），表明拜登政府會跟港人站在同一陣線。共和黨眾議員匡希恆（John Curtis）稱會在新一屆國會立即重提《香港避風港法案》。英國外相藍韜文（Dominic Raab）發表聲明，批評大搜捕行動是對《中英聯合聲明》所保障的香港權利和自由「嚴重的攻擊」，顯示香港和中國當局「故意就《港區國安法》之真正目的誤導世界」，利用該法打壓異見。他續稱英國不會背棄港人，將繼續向英國國民（海外）護照（BNO）持有人提供在英國居留和工作權利。

民主黨主席羅健熙表示，政府選擇全面對抗民意，用法律報復民主派參政者，他認為各個陣營均能自由舉行初選，做法並無不合適之處，政府「生安白造」他們危害《港區國安法》。羅批評港區國安法已成「萬能key」，指港府意圖製造白色恐怖。

中聯辦點名戴耀廷「險惡居心」

李家超：圖以「歹毒計劃」癱瘓政府

中通社昨引述中央駐港國安公署發言人表示，堅決支持香港警方對戴耀廷等人依法實施的拘捕行動，指任何人觸犯國安法都必須受到法律的制裁。另外，中聯辦發言人說，相信廣大市民能夠看清戴耀廷等人的險惡居心和對香港社會的危害，堅決支持香港警方嚴正執法。

保安局長李家超昨日形容警方拘捕的是涉嫌顛覆國家政權的活躍分子，他們「圖謀以歹毒計劃癱瘓特區政府」，認為若計劃得逞，香港社會將受到極嚴重衝擊和破壞，強調顛覆國家政權罪行嚴重，政府定會迎頭打擊。特區政府發聲明表示，絕不容忍顛覆國家政權罪行。

警方動員國家安全處、刑事總部、總區重案組、機動部隊約1000人，自昨清晨起採取行動拘捕53人（45男8女），指他們涉干犯顛覆國家政權罪。李桂華稱行動是針對一個「35+」、「攬炒」、「癱瘓香港」的計劃，有6名被捕人的角色為組織和策劃，另外47人則是參與計劃（見圖）。

戴耀廷美籍律師6人涉策劃被捕

警指去年3月起倡議「好有決心」

據悉，6名涉組織計劃的被捕者為已宣布退出統籌工作的戴耀廷、立法會前議員區諾軒、民主動力召集人趙家賢、民主動力副召集人鍾錦麟、美籍人權律師兼民主動力司庫關尚義（John Clancey），以及初選「三投三不投」聯署發起人吳政亨。去年有51人參加泛民初選，除了流亡海外的許智峯、張崑陽，及正被羈押的譚得志和在囚的黃之鋒，其餘47人全數被捕。據悉，僅區諾軒獲保釋返酒店隔離，其餘人會被通宵扣查，而區的護照被警方按港區國安法第43條扣起。

李桂華在見記者時展示時序表，不點名提及戴耀廷去年3月起提倡計劃，之後發起眾籌，聘任民意研究，宣傳、舉辦論壇，並在去年7月11日和12日舉行初選，「由一個概念，一步步實踐，見到好有決心，資源好豐富去做呢樣嘢」。他稱計劃目的是迫使特首下台，令政府停擺，正是國安法第22條第3款所提及，嚴重干擾、阻撓、破壞香港特區政權機關依法履行職能。

李桂華以「揸車打劫」比喻

查涉初選聲明 不刑事調查投票者

他多次強調警方是次行動是針對有策略、有系統地想癱瘓特區政府的團伙，又提及警方會調查涉初選的聲明，形容「好緊要」，指簽署或顯示參加者會配合策略性投票以達停擺政府的最後目標；但對於無顯示有參與的，例如有份投票的人，不會展開刑事調查。警方亦凍結了與計劃有關的160萬元。李稱，調查發現主辦人有贊助參與者，款項由4000元至約29萬元不等，警方會調查有關資金如何運用。

被問是否議員「反對就是罪」，李桂華稱，「反對係啱嘅，一係反對、一係贊成、一係無意見，但如果整個概念，只要做一件事，就係將政府停擺、不能夠運作，呢樣就唔得」。他並以有人「揸車打劫」作比喻，指駕車無問題，但之後打劫就是犯法，強調要留意計劃的最終目標和意圖是什麼。

明報記者

（35+大搜捕）

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