特寫：未有退休計劃 不做終院非常任法官

不為自己表現打分 仍信有法治

被問到如何評價自己維護法治方面的表現，馬道立說不會為自己打分，應交給市民評價，但希望自己做得好。他說自己仍相信香港有法治，亦知道本港法官仍依法處理案件。他強調本港法治需要獨立的司法機構維持，雖然有評論形容香港「比以前變咗好多」，但無論社會改變多少，司法機構的態度都不會改變。

對於有報道稱馬官提名其妻、上訴庭法官袁家寧出任終院常任法官，馬官回應與自己無關，他不會評論。至於退休後的計劃，馬官說自己一直很忙碌，未有時間坐下想清楚，但表明不會出任終院非常任法官。

即將退休的馬道立過往審理多宗矚目案件，包括多宗涉同志平權的覆核案件，曾裁定同志伴侶可申請受養人簽證來港，以及可享公務員配偶福利和津貼等。他亦曾審理「梁游DQ」和「雙學三子」等政治案件。至於前年的反修例風波，馬官亦有審理政府引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》的覆核案件，最終裁定《緊急法》和《禁蒙面法》均合憲。

馬官亦曾審理多宗涉及名人的刑事案件，包括撤銷前特首曾蔭權的公職人員行為失當定罪，以及駁回前政務司長許仕仁、新地高層郭炳江等人的定罪上訴。

曼聯擁躉 利物浦輸波叫「好」

法庭以外，馬官年輕時熱愛運動，為Lancashire板球隊和英超曼聯足球隊的球迷。昨日記者會完結後，他亦向記者稱「冇曼聯唔睇」，而剛巧見記者前幾小時，曼聯「死敵」利物浦輸波，他豎起手指公稱「利物浦輸了，好」。

明報記者