獲委「國安法官」 稱無關對國安法信心

重申法庭不處理政治問題

對於國安法有否削弱本港法治,馬道立說處理國安法與其他法律問題一樣會面對挑戰,但法庭同樣會按《基本法》和司法誓言,依據法律理據處理案件,重申法庭只處理法律問題,不會處理政治問題。

被問及他對獲任命為指定法官是否感自豪、是否反映他對國安法抱有信心,馬官形容問題奇怪和不正確,因指定法官只是處理重要的法律議題,與驕傲等感受或是否有信心無關,「如果要做,就要做,做咗唔等於我對個法律係滿意或不滿,you just have to get on with it(你就是要繼續做)」。

稱北京港府從未施壓

與最高人民法院院長「有得傾」

至於北京和港府過往有否向法庭施壓,馬官表示「如實的沒有(truthfully no)」,形容自己過往會與最高人民法院院長交流,即使兩地法律制度不同,彼此仍「有得傾」。

另外,馬官近年多次發聲明回應外界對法庭的批評,去年9月更罕有地發表長篇聲明詳細回應。被問到律政司是否比法庭更適合發聲,馬官說很多人和機構都有責任就法治議題發聲,當中包括他和司法機構,以讓市民了解本港法律和制度,「如果我需要講啲嘢,要出一個statement(聲明),咁我就一定會㗎啦」,形容做法不是「政治遊戲」。他說律政司長和其他人都「一定有責任」,「我唔想批評人,因為我覺得都係無關」。

官媒斥官准黎智英保釋

林鄭:評論屬言論自由

特首林鄭月娥昨被問到政府為何不就官媒連日攻擊法官李運騰批准黎智英保釋的做法發聲明譴責,她回應稱,媒體的評論屬「言論自由」,政府會譴責任何針對法官的人身攻擊,但若有人建基法律、事實和證據發表意見,有關情况屬傳媒經常提倡的言論自由,她看不到相關評論如何向司法機構施壓,又稱記者即使向馬官發問,對方亦會這樣說。