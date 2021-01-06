馬道立：不贏官司要改革 非好理由 稱三權分立變「好政治」 「港最需司法獨立」

馬：有細節、理據一定可研究

葛珮帆：漠視公眾訴求

馬道立昨日回應司法改革時說：「如果講改革，要提供些細節同理由理據，為何、哪裏需要改革？有細節，我們一定可以研究。」他又說：「如果次次打官司一定要贏，如果贏不到要改革，不是特別好的理由，好多市民都覺得好難接受。」他說，普通法設「遵循先例（doctrine of precedent）」原則，法律有時亦很複雜，需要參考英國、澳洲等法庭的判決，形容做法「好普通」，「大家讀過書、讀過法律，都知道應該點做」。

民建聯立法會議員葛珮帆和周浩鼎都有提倡司法改革，葛指司法機構量刑機制欠缺透明、清晰指引，法官「官官相衛」，指馬官昨日說法是漠視公眾訴求。周浩鼎認為張舉能上任後應視司法改革為社會期望，不應視之為壓力。

梁家傑料建制理解為抗拒改革

陳文敏：法治是政府也要守法

港大法律學院公法講座教授陳文敏稱基本上同意馬官對司法改革的看法。他認為法治的意思，就是中央政府或特區政府均須守法，政府制定公共政策的權力仍受法律限制，而獨立的法院正正就是保障政府必須守法和維護法治的根基。

法政匯思召集人、大律師李安然亦認同馬官的言論反映他觀察到提出司法改革的動機似乎是「輸打贏要」。大律師公會前主席、資深大律師梁家傑稱，馬道立的言論是針對不尊重司法制度的人，估計會被建制派理解為司法機構抗拒「所謂的改革」。大律師公會副主席葉巧琦同意司法要與時並進，但要有理性討論和社會共識，「不鍾意這單判得輕了就要改革，這不是理性討論」。她說，不贊成因「澳洲、英國有量刑委員會」此單一因素，香港就要有這樣的改革，重申在香港較高級的法院如上訴庭，也有量刑指引。

談三權分立 馬：不敢講政治上有否改變

馬官於2014年法律年度開啟典禮曾說《基本法》清楚訂明立法、行政、司法機關三權分立的原則（見表）。多間傳媒昨問及「三權分立」的爭議、是否認同香港有「三權分立」，馬官稱「唔好用呢個term，變了好政治、好爭議性的問題」，形容香港最需要司法獨立，《基本法》有3條條文亦已清楚寫明，他在法律方面的理解亦沒有改變，但「不敢講、亦不應該講」政治方面有否改變。

葉巧琦認為馬官無特別回應三權分立是否存在，因為太政治化。李安然稱，馬官是小心地評論、不超出司法範疇，馬官強調司法獨立的重要，但若談司法以外，政府和立法會如何互相制衡，就超越了身分。梁家傑說，法官不牽涉政治，而現時三權分立已是政治爭議，馬官昨日態度是「政治上你鍾意點講就點講」，但他不是改變以往的說法。

大狀料張舉能面對爭論更熾熱

對將繼任首席法官的張舉能有何期望，李安然稱在香港政治爭論熾熱時，司法機構不論取態如何都會受抨擊，而近一兩年司法機構發聲明的數量和長度，反映其清晰感受到政治熾熱度，背後是想確保司法機構透明，令公眾對法治有信心，相信張舉能亦參與其中，希望張日後維持此做法。

馬道立本月11日年屆65歲法定退休年齡，同日離任。他昨日對記者說，周五（8日）是他最後一天上班。

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