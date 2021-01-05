確診破9000 將藍隧道復工後12確診

張竹君倡減少共用設施人數

本港昨多53宗確診，累計9017宗確診和1宗疑似個案，另約30宗初步確診。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，將藍隧道工程的12名確診工人分別屬3間公司，非全部共用同一更衣室，部分與另外10至15人共用更衣室。她說地盤工人難經常戴口罩，亦常共用貨櫃更衣室及休息室，建議考慮減少工人共用更衣室的人數，並提供更大的用膳空間。

另外，醫管局昨公布3名確診者離世，令本港累計153人死亡。其中75歲有長期病的女病人上月24日因發燒及呼吸困難入瑪嘉烈醫院，至前晚離世；其餘兩人昨晚在屯門醫院離世，其中一人為81歲有長期病男人，另一人是屬歌舞群組、曾到金儷星的79歲男病人。

主人確診 短毛貓驗出病毒

漁護署昨稱，一名居於藍田確診者所養的混種短毛貓被驗出對新冠病毒檢測呈陽性，牠沒病徵，全港累計有8隻貓及8隻狗驗出陽性。該署回覆，昨有28隻動物因畜養人是確診者或密切接觸者而檢疫，包括11隻狗、15隻貓、1隻兔及1隻倉鼠。

（疫情第四波）