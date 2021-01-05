10日兩公院爆疫 醫局今商篩查日間病人

據醫管局2019/20年度年報，日間住院病人的出院人次及死亡人數合共68.3萬，即平均每日逾1800人次，但數字未反映疫情下減服務的情况。

本報綜合醫管局3名知情人士的消息，中央委員會今日召開會議，研究為日間服務病人檢測的可行性，並探討覆蓋病人的範圍。消息稱，當局需詳細研究建議，日間護理包括不同類型病人，部分已涵蓋於高風險病人群組的檢測計劃中，加上部分人一周到醫院幾次，相信大致可應付。

呼吸系統科專科醫生梁子超建議，當局可為常到院的病人做核酸PCR檢測及抗原測試，他表示抗原測試敏感度不夠高，但至少可驗出病毒量高、即傳染力高的病人，減少院內爆發風險。若每次到醫院相隔一周以上，應接受PCR測試。

兩醫生工會促裝備升級

公共醫療醫生協會會長馬仲儀稱，被指引起院內傳播的瑪嘉烈醫院病人不需貼身照顧，但醫護仍染疫，促醫管局檢視普通病房等醫護裝備規格，考慮升級至負壓病房的裝備規格。前線醫生聯盟主席冼建文亦要求在防護裝備充足下，提升裝備級別。

（疫情第四波）