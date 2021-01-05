進食半小時 瑪嘉烈日間病人一傳四 醫生無接觸亦染疫 袁國勇料短距離空氣傳播

曾到涉事日間病房者須強檢

食衛局昨日刊憲，12月28日至1月3日曾身處瑪嘉烈醫院EG病房者，包括職員、病人及訪客，須於1月7日或之前強制檢測。

「吊補骨針」一度發燒 肺清沒檢測

瑪嘉烈醫院內科日間病房（E座地下）爆疫，66歲骨髓瘤女患者（第8937宗）早於去年12月15日病發，28日到涉事病房「吊補骨針」（雙磷酸鹽注射治療），一度發燒，沒上呼吸道感染病徵，經醫生聽肺後判斷肺清，其後退燒，故繼續接受治療。病人逗留病房5.5小時，其間曾除口罩進食午餐約半小時。

病人居住的深水埗福華街華寶樓早前被要求強制檢測，衛生防護中心因病人家屬確診，通知院方追蹤。病人於1月1日氣促，入院檢查有肺花，檢測後確診，情况惡化要插喉，在深切治療部留醫。患者病毒數值為17，即病毒量高。

中招醫生房門打開

瑪嘉烈醫院發現，病人到訪當日有55名病人及27名職員於同時段於病房逗留，其中兩名分別35及60歲的病人（一男一女）初步確診，均為嚴重長期病人；另有一名醫生及一名護士驗出陽性。至昨共23名病人、15名職員及2名陪診者須檢疫。據了解，初步確診的是血科醫生及心臟科護士。血科醫生當日於病房診症室工作，沒接觸源頭病人，但房門打開；護士則曾為源頭病人吊針、遞水及飯盒。曾為病人聽肺的醫生則驗出陰性。

港大微生物學系講座教授袁國勇昨到瑪嘉烈視察後稱，源頭病人要接受高劑量類固醇及化療，而化療病人經常發燒，當時醫護已將她與其他病人隔開，雖然醫護做足感染控制，但難叫病人「坐定唔郁」，不排除移動期間傳播病毒；但他相信主因是病人除口罩進食，出現短距離空氣傳播。他解釋，如雙方均戴口罩，傳播風險會由5%降低至0.25%；若其中一方除口罩，「不說話、不咳嗽，單單呼吸病毒都會走出來」。

源頭病人當時被隔板分開，並與另一患者相隔一幅牆。袁國勇向本報稱，醫療設施內感染由內科病房、私院病房、洗血中心，發展至今次瑪嘉烈日間病房，雖設置不同，但料全是短距離空氣傳播。他說最先確診病人與其他病人相距約三四米，一至兩米可發生飛沫傳播，逾兩米可有空氣傳播，相信今次後者機率較大。

候召房環境樣本陽性 3醫生曾用

九龍西醫院聯網感染控制主任杜榮健表示，染疫醫生到過的醫生候召房及辦公室有環境樣本驗出陽性。消息稱，染疫醫生於1月2日病發，候召房的牀、被鋪、茶水間及水龍頭驗出陽性，傳染期內有3名醫生曾到該房。

袁國勇稱社區爆發嚴重，病人或將社區病毒帶入醫院，建議當局為日間服務病人檢測病毒，並減少病人進食時間（見表）。瑪嘉烈發言人稱會詳細審視專家意見，並提出改善措施，醫院已暫停該日間病房運作並清潔消毒。

明報記者

（疫情第四波）