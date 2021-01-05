反駁顧小培疫苗可損肝腎論 薛達帖文被刪 fb還原道歉

fb通知：含可致人身傷害錯誤資訊

薛達周日於fb公開反駁顧小培的短片，形容顧小培稱疫苗會導致肝腎衰竭的言論「最危險」、毫無理據及事實依據。食物及衛生局發言人亦表示，有留意薛達的發文，呼籲市民小心核實疫苗資訊，切勿隨便相信網上未經核實的傳聞。

薛達昨午再於fb發文，稱獲fb通知，其反駁顧小培短片的帖文因「當中含有可導致人身傷害的錯誤資訊，違反社群守則」，而被移除，真正有錯誤疫苗資訊的短片卻仍在YouTube，「這果然是錯誤資訊的年代」。不過，不久後原本帖文已回復，薛達感謝網民回應。

facebook發言人就錯誤刪除內容道歉，指帖文已回復。據了解，fb不時會錯誤刪除內容，知悉後會糾正。

方保僑：疫苗話題敏感 或觸發AI刪文

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，疫苗為近日敏感話題，或因當中的爭論字眼觸發fb上的人工智能，若加上有人檢舉，帖文就會被移除。他不排除本地fb人員留意到事件，協助解除帖文的封鎖。

（疫情第四波）