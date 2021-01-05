衛署又出錯 居民「無啦啦被撩鼻」 葵涌華豐園錯當觀塘華峰園強檢

日前公布44強檢廈 4幢出錯

衛生防護中心在上月30日公布44幢須強制檢測大廈名單，同晚剔除屯門康利中心，但翌日發現由於部分患者不在該單位居住一段時間或已改地址，再剔除3廈。

葵青荔華區區議員張鈞翹翻查確診者行蹤表，發現兩名被指住在葵涌華豐園的確診者都在觀塘一帶活動，上周四向衛生防護中心查詢，「同一時間，上月尾有另外一個聯合醫院群組的人住在華豐園」。

張鈞翹說，估計由於假期，中心一直沒回覆，至昨日才獲回覆真的「調轉了」，「我感覺是，星期四已經報了給你知，如果你要問那兩個人是否住在觀塘，可以很快的，可以與另外3個大廈一起剔出名單，但他們沒有這樣做」。他表示，昨日是強檢公告的最後一日期限，「居民已經驗得七七八八了，當然嬲啦！ 無啦啦被人撩鼻！」

檢測期尾始發現 張竹君致歉

張竹君昨在疫情記者會表示「仲有一件事要道歉」，稱「把葵涌華豐園及觀塘華峰園當作同一大廈」。她表示，兩廈各有一個單位受影響，不符合強制檢測準則，但「公告已出了，今日（昨日）是最後一日，因為這個錯誤，政府不會在這兩個大廈做任何執法」。觀塘華峰園分為A座及B座，本報補充查詢這次受影響的是A座還是B座，至截稿前沒回覆。

觀塘樂華南區議員蘇冠聰稱，一度誤被列為住葵涌華豐園的第7635及7938宗個案，應住在觀塘華峰園，「核實患者地址，醫院都會有完整地址，會有區域，觀塘的華峰園更分了A及B座。居民（確診者）不可能只說3個字，為何會錯？我們好多資訊都是靠衛生防護中心公布，如果今次會出錯，難保其他都有可能出錯」。

張鈞翹亦指感覺衛生防護中心「好奇怪，好似覺得有得強制檢測咪當bonus囉」。他認為民政事務處負責強制檢測，但明顯亦不清楚衛生防護中心資訊出錯，「萬一民政一直唔知，上門拍門捉人強制檢測，點算？」

住客：港府屢出錯 防疫靠自己

住在觀塘華峰園A座的中六生黃同學及連先生均表示理解及接受衛生防護中心出錯，連先生說「佢哋要處理全香港的大廈，出錯也是可以接受」。另一住客范先生則稱，政府經常出錯，對於這次調亂須強制檢測大廈不感驚訝，認為自己做好防疫措施已足夠。

明報記者

（疫情第四波）