疫情記招兩天兩變 改網上再轉軚到政總

陳漢儀認有份決定 未為混亂致歉

疫情記者會去年最初在上環海港政府大樓舉行，隨着疫情轉嚴峻，3月下旬起記者須隔位坐；至10月下旬移師旺角衛生防護中心大樓，房間較細，記者再沒隔位坐。日前衛生署突以減少病毒傳播為由改為網上記招，只准文字提問，並綜合回應重複的問題，備受傳媒工會及醫生批評。

不足一日後，衛生署昨午2時宣布，昨日起改在政總演講廳舉行疫情記者會，以在較寬敞場地有效落實社交距離措施。政總較上述兩場地寬敞，昨日記者隔位坐。

到底誰決定改為網上記者會？食衛局長陳肇始表示，是衛生署與政府新聞處商討後的決定，但沒回應她事前是否知情。陳漢儀承認有份參與決定，惟沒回應會否為引起混亂致歉。據了解，改開網上記者會的決定沒上報。

陳漢儀表示，政府重視發放疫情信息，當局一直希望落實社交距離措施， 一直研究舉行網上疫情記者會，上月衛生防護中心大樓4名同事確診後，冀盡快加強社交距離措施，參考消委會等公營機構做法後嘗試改為網上記招，但聽到各界關注，加上未處理到語音系統問題，即時翻譯聲頻未如理想，在未處理到語音問題前，決定昨日回復實體記招。

被問是否不想記者當面提問、是否決策失誤、過去一年官員與記者是否長期處於高風險傳播地方開記招、為何其他政府部門可維持實體記者會，陳漢儀一律沒回應。至於會否再推網上疫情記者會，她說處理語音問題後，會再評估情况，現時因為大家關注，繼續舉行實體記招。

何栢良：傳媒問題助找漏洞 防疫有利無害

對於政府突然公布改辦網上記者會，港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》形容是「幫倒忙」，認為實體記者會相當重要，有助政府宣傳防疫資訊，透過回答傳媒問題，讓公眾明白抗疫措施，愈多建設性問題，出現漏洞可能愈低，對防疫有利無害。他認為可加強記者會防疫措施，如加空氣清新機、天花板加裝遠紫外光線、要求記者申報健康狀况、改用探耳槍探熱。

（疫情第四波）