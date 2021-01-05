追蹤密切接觸者 跨部門平台4月未落實

陳漢儀表示，首階段已建立與醫管局的平台，下階段冀與其他部門合作，例如輸入患者身分證號碼，便可找到其住處。

陳肇始稱已借調紀律部隊及其他部門公職人員協助追蹤密切接觸者，政務司長會統領跨部門小組安排人手。她沒回應會否應港大專家袁國勇建議，追蹤密切接觸者的密切接觸者，表示如要「追多幾層」，更需大量人手。

袁國勇再促追蹤第二層密切接觸者

袁國勇向本報表示，確診者及密切接觸者應24小時內隔離及檢疫，現時相隔時間太長，情况不太理想，以致無法清零，「聽講深圳用6萬人抗疫，我諗退休軍人又有，什麼都有，還有AI、人面識別、健康碼，我們真的不夠，你叫衛生署，做到幾多呀？」他再次要求追蹤第二層密切接觸者，稱應盡快啟動。

社交距離措施延兩周 陳肇始：疫情反彈或更嚴

政府昨宣布，晚市禁堂食及2人限聚令等社交距離措施延長兩周至本月20日。陳肇始表示，過去兩周有812宗確診，逾九成為本地個案，三分之一源頭不明，病毒即時繁殖率低於1，但下降速度極慢。她說觀乎港大八達通出行分析數據，市民減少出行程度明顯較第三波疫情低，近日不少家庭群組涉10多人冬至聚會，有三代人染疫。

陳肇始解釋，考慮到本地疫情放緩速度慢，國際疫情嚴峻，目前無條件放寬社交距離措施。她強調政府決心「清零」，但沒回應是否「清零」才可放寬社交距離措施。陳說冬至、聖誕及新年市面有大量人流，不少人有跨家庭聚會，要留意未來兩周疫情會否反彈，並預料農曆新年前放寬措施機會不高，若疫情大幅反彈，不排除實施更嚴厲措施。

（疫情第四波）