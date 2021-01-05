限聚措施未鬆 返校學習放寬 停課至農曆年假 小學准1/6人回校 中學再多1/6人

明報記者

學界普遍傾向優先中六、中三、中五，以及小六生恢復面授課。有校長說不同年級家長都反映渴望子女上學。另外，補習社今次也可有限度復課。

昨新增53宗確診，食衛局長陳肇始稱，相對上一波，疫情緩和速度明顯較慢，維持現行社交距離措施兩周，至1月20日（見另稿）。全港學校自去年12月2日停課，教育局長楊潤雄昨宣布延長至農曆年假，其間有限度容許學校在做好衛生防護工作的大前提下，按校本需要安排小量學生回校面授，每半天最多全校1/6學生在校，中學可安排上、下午兩批不同學生授課；小學限上午（見表）。

小學校長：小六生優先返校 平衡各級需要

中華傳道會呂明才小學校長馬俊江表示，會考慮小五、小六生每周各返兩三天，或隔周回校。他又表示有其他年級家長反映希望讓子女上學，「（子女）好耐無返學，不習慣，會否可讓他們返一天？」他說學校會評估及平衡各級整體需要、教師人手調配問題等，商討安排。

英華小學校長陳美娟說，如教育局能讓小學與中學安排看齊，最理想是讓五、六年級分上、下午返學，惟現在會優先安排小六生返校，因小六生要應考呈分試，課程也較深，而他們自理能力也較高，風險較低。她說會先跟家長溝通，稱有家長或仍憂心兒子上學，校方會彈性處理。

中學校長：中六優先中三五其次 盼家長體諒

中學方面，每日上下午各可安排1/6人返校。香港中學校長會主席連鎮邦稱，學校可按校情判斷，但相信中六是優先，因他們4月中便要應考中學文憑試（DSE）；其他年級回校優次普遍是中三、中五生，因中三準備選科、中五明年考DSE。連鎮邦希望家長明白及體諒學校安排，「校方已在有限空間盡做，最理想當然不止1/6學生回校，但相信局方諮詢過專家，始終復課、停課安排要視乎疫情及醫學專家判斷」。

佛教善德英文中學校長陳世詠稱，料中六生朝早半天課，初步傾向下午讓中三生回校。她稱中三生面對高中選科，考試成績將影響選科優次，「選科對學生的生涯規劃很重要，關乎能否選修心儀科目」，因此希望他們2月校內考試前，有機會上實體課，作充足準備。

專家不贊同放寬措施：易打回原形

翻查上次復課公布，教育局去年8月底宣布9月下旬分階段復課，宣布當天確診數字為9宗。呼吸系統專科醫生梁子超說，疫情下降速度緩慢，現階段很難復課及放寬社交距離措施，放寬後很容易令疫情「打回原形」；若跌至單位數確診，很多措施都可放寬。

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，現在不是合適時機復課及放寬社交距離措施。他認為，若復課後個別師生受感染，政府應部署如何加快追蹤及檢測；能立刻提供檢測，屆時才是復課的成熟時機。

港大微生物學系講座教授袁國勇昨晨也表示，應「清零」14至28日才慢慢放寬限制，也不同意下周恢復學校面授課。

（疫情第四波）

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