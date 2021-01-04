薛永恒稱41萬人次裝「安心出行」 信任提升

薛永恒昨早於港台節目《舊日的足跡》錄音訪問稱，「安心出行」應用程式至今有41萬人次曾安裝，6.7萬個場所已貼出二維碼。薛稱隨着用家建立使用程式的習慣，對程式的信任已慢慢提升，有用家反映政府會否對保障私隱太着緊，冀程式更方便記錄。

稱自動感應正測試 最適用小巴

他又透露，政府正研發自動感應及記錄出入場所的方法，程式更新後，用家可選擇自動感應及記錄出入場所，但用家亦可選擇沿用手動掃描二維碼方法。他說自動感應方式最適用於小巴，現正測試感應準繩度。根據薛永恒日前說法，該自動感應方式為藍牙技術，處所內將設藍牙發射器自動發出信號，用家經過處所時毋須掃二維碼，手機感應到藍牙信號便會自動記錄出入場所。

電子檢測紀錄免費下載 將助記錄打疫苗

另外，為方便市民下載新冠病毒電子檢測紀錄，政府上周四推出電子檢測紀錄系統。上月31日下午2時半起，收到衛生署、醫管局及社區檢測中心的SMS短訊檢測結果為陰性者，可透過網站www.evt.gov.hk，輸入身分證號碼及樣本瓶編號，下載電子檢測紀錄。

政府發言人補充，下載電子檢測紀錄費用全免，市民一般可在收到檢測結果同日內，在系統下載電子紀錄，市民亦會收到SMS短訊通知。

薛永恒昨表示，由於疫苗一般需注射超過一次，系統可助打第一針後記錄疫苗型號、注射日期，以便日後注射第二針時核對，以及向人展示。他說目前要做好接種疫苗的預約系統，隨着不同型號的疫苗到港，將有不同選擇。他表示每個注射站會提供指定疫苗，市民要選擇到相應的注射站接種自選的疫苗。疫苗會先讓長者、前線醫護等接種，若市民認為政府官員要以身作則接種疫苗，他亦非常樂意。