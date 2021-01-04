薛永恒稱41萬人次裝「安心出行」 信任提升

【明報專訊】政府去年11月推出「安心出行」應用程式，創新及科技局長薛永恒繼日前兩度呼籲市民在抗疫之路或要放下私隱考慮，昨再表示有41萬人次安裝過「安心出行」，稱用家對程式的信任已慢慢提升，有用家更反映政府會否對保障私隱太着緊，冀程式更方便記錄。薛稱程式將有「提升版」，政府正研發自動感應及記錄出入場所的方法，但用家亦可選擇沿用手動掃描二維碼的方法。
薛永恒昨早於港台節目《舊日的足跡》錄音訪問稱，「安心出行」應用程式至今有41萬人次曾安裝，6.7萬個場所已貼出二維碼。薛稱隨着用家建立使用程式的習慣，對程式的信任已慢慢提升，有用家反映政府會否對保障私隱太着緊，冀程式更方便記錄。
稱自動感應正測試 最適用小巴
他又透露，政府正研發自動感應及記錄出入場所的方法，程式更新後，用家可選擇自動感應及記錄出入場所，但用家亦可選擇沿用手動掃描二維碼方法。他說自動感應方式最適用於小巴，現正測試感應準繩度。根據薛永恒日前說法，該自動感應方式為藍牙技術，處所內將設藍牙發射器自動發出信號，用家經過處所時毋須掃二維碼，手機感應到藍牙信號便會自動記錄出入場所。
電子檢測紀錄免費下載 將助記錄打疫苗
另外，為方便市民下載新冠病毒電子檢測紀錄，政府上周四推出電子檢測紀錄系統。上月31日下午2時半起，收到衛生署、醫管局及社區檢測中心的SMS短訊檢測結果為陰性者，可透過網站www.evt.gov.hk，輸入身分證號碼及樣本瓶編號，下載電子檢測紀錄。
政府發言人補充，下載電子檢測紀錄費用全免，市民一般可在收到檢測結果同日內，在系統下載電子紀錄，市民亦會收到SMS短訊通知。
薛永恒昨表示，由於疫苗一般需注射超過一次，系統可助打第一針後記錄疫苗型號、注射日期，以便日後注射第二針時核對，以及向人展示。他說目前要做好接種疫苗的預約系統，隨着不同型號的疫苗到港，將有不同選擇。他表示每個注射站會提供指定疫苗，市民要選擇到相應的注射站接種自選的疫苗。疫苗會先讓長者、前線醫護等接種，若市民認為政府官員要以身作則接種疫苗，他亦非常樂意。