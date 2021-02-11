10年722宗轉手 平均持3.5年 本研社：短炒「樓換樓」 非為長住

【明報專訊】政府2012年推出樓市辣招，規定買家購入住宅物業後，若3年內售出，須繳付額外印花稅（SSD），以打壓樓市短炒風氣。本研社報告發現，過去10年有722個納米盤已轉手，業主平均持有單位3.48年，即業主在SSD到期後不足半年就出售單位，反映部分業主買入納米盤並非為長期居住需要，而是作投資套現或「樓換樓」用途。
額印鬆綁不足半年即售
本研社成員姚政希表示，根據物業買賣資料，過去10年有722個納米盤轉手，其中於2010年推售的納米盤，近79%已轉手，納米盤業主平均持貨3.48年，帳面獲利平均為70.6萬元。
在10宗獲利最高的納米盤轉手個案，業主平均獲利238萬元，當中由華人置業發展、位於西環「南里1號」一個244呎單位獲利最高，業主以552萬元購入，以838萬元售出，獲利286萬元。由長實發展、位於大埔的嵐山一期，亦有4宗交易位列十大，業主平均持貨3年半，轉手後獲得一倍以上利潤，例如嵐山一期8座一個180呎單位，業主以153萬元買入，以384萬元售出，獲利231萬元。
獲利最高10宗 業主平均賺238萬
姚政希稱，有關情况反映不少納米盤買家購入單位用作短炒獲利，樓價上升時即套現離場；亦相信不少買家是以「樓換樓」為目標，反映納米盤本身不能滿足住戶長期居住需要。
姚政希說，由於納米盤面積過於細小，近年坊間出現不少納米盤改建服務，將單位加設閣樓「上下劏開」，用作儲物及增加單位空間，但若閣樓結構涉及連接單位結構支柱或天花，有可能涉及僭建。