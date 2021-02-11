10年722宗轉手 平均持3.5年 本研社：短炒「樓換樓」 非為長住

額印鬆綁不足半年即售

本研社成員姚政希表示，根據物業買賣資料，過去10年有722個納米盤轉手，其中於2010年推售的納米盤，近79%已轉手，納米盤業主平均持貨3.48年，帳面獲利平均為70.6萬元。

在10宗獲利最高的納米盤轉手個案，業主平均獲利238萬元，當中由華人置業發展、位於西環「南里1號」一個244呎單位獲利最高，業主以552萬元購入，以838萬元售出，獲利286萬元。由長實發展、位於大埔的嵐山一期，亦有4宗交易位列十大，業主平均持貨3年半，轉手後獲得一倍以上利潤，例如嵐山一期8座一個180呎單位，業主以153萬元買入，以384萬元售出，獲利231萬元。

獲利最高10宗 業主平均賺238萬

姚政希稱，有關情况反映不少納米盤買家購入單位用作短炒獲利，樓價上升時即套現離場；亦相信不少買家是以「樓換樓」為目標，反映納米盤本身不能滿足住戶長期居住需要。

姚政希說，由於納米盤面積過於細小，近年坊間出現不少納米盤改建服務，將單位加設閣樓「上下劏開」，用作儲物及增加單位空間，但若閣樓結構涉及連接單位結構支柱或天花，有可能涉及僭建。