恒基建2858伙佔最多 強拍重建為主

恒基：樓市用家主導 細單位仍有需求

恒基地產回覆，集團每年為市場供應數千個單位，提供大、中、小型單位，以切合不同置業者需要，留意到目前香港樓市仍以用家為主導，不少為小家庭和年輕置業者，對細單位仍有一定需求，會密切注視市場供求變化，視乎用家需要，適當地調節和制訂未來策略，為置業者提供優質安居之所。

本研社報告顯示，過去10年落成的8550個納米盤，涉及96個發展項目，當中64個屬重建發展項目，23個屬政府賣地項目等；在重建發展項目上，有19個曾獲批強拍，涉2879個單位，佔整體納米盤數目三分之一。

按發展商分類，恒基興建最多納米盤，共2858伙，佔整體約三分之一，涉及22個項目，包括大角嘴「利奧坊．凱岸」及「利奧坊．曉岸」、何文田「加多利軒」、土瓜灣「迎豐」等。其後是宏安及九龍建業，兩個發展商均建732伙納米盤，其中由九建興建、位於紅磡的「環海．東岸」共有478個納米盤，是最多納米盤的項目。

本研社：政府降強拍門檻 加劇問題

本研社成員陳劍青表示，19個曾強拍發展的納米樓項目，由恒基全資及合資發展佔12個，反映恒基是透過強拍興建納米盤的主要發展商，批評政府2010年將強拍申請門檻由90%業權下降至80%，是促進納米盤發展，加劇房屋問題。他表示，由於強拍是運用公權力強收私人業權，政府有責任收緊強拍發展項目，建議規定強拍項目不可建小於260呎的單位。