納米盤10年增85倍 愈建愈細 本研社研究 倡推賣地限呎要求

發展局：增建屋量優先 未計劃限呎

發展局回覆，面對土地和房屋供求失衡，當前優次是增加建屋量，以滿足市民基本居住需要；考慮到政府所售每幅用地特徵不一樣，市場不同時間對不同單位類型需求亦有變化，暫未有計劃透過賣地條款，劃一要求發展商提供不少於特定數量或面積的單位。

2019年每8伙1納米盤 平均面積213呎

本研社公布《香港納米樓研究報告》，透過屋宇署、地政總署及發展商資料，統計過去10年面積小於260平方呎的新落成納米盤數量，發現期內共落成8550伙，包括6150個獲「入伙紙」及2400個正發售的單位，當中2019年有1805伙納米盤落成，佔該年落成一手私人住宅12.9%，即每8個單位就有1個是納米盤；納米盤平均面積由2010年220呎，降至2019年213呎（見圖）。其中位於屯門的發展項目「菁雋」，最細單位實用面積128呎，被形容為「龍牀盤」。該項目由俊和、益兆興業合作發展。

本研社成員陳劍青表示，政府未有為納米盤作定義，只有差估署對215呎或以下單位作分類統計，認為以市建局2014年後禁止興建260呎以下單位作指標更具參考作用。

95%開放式廚房 83%設豁免面積設施

陳劍青：趨增因放寬法規 准建黑廁等

他說，分析該8550個單位圖則發現，納米盤有共同特徵，95%設開放式廚房、89%不設睡房、70%採沒有窗口的黑廁設計等，沒有納米盤同時有獨立睡房及獨立廚房；83%納米盤設露台、工作平台或玻璃幕牆等「豁免面積設施」，每個單位平均獲豁免面積達23.6呎。

陳劍青說，納米盤趨增與政府放寬建築物法規有關，以往法例規定住宅廁所必須設窗，屋宇署1997年起放寬，稱「考慮到通風技術的進步和建築設計需要更大的自由度」，准許住宅採黑廁設計，令發展商省卻預留通風及照明的光井空間。他續說，屋宇署2011年修訂《建築物消防安全守則》，讓發展商更便利興建開放式廚房；加上政府豁免計算露台、玻璃幕牆等面積，導致發展商採用此類設計，令買家可用的室內空間更小。

稱疫下「衛生炸彈」 本研社促禁黑廁

本研社成員姚政希認為，黑廁較難令廁所保持乾爽，環境潮濕易誘發氣管疾病，未能透過通風設施解決所有衛生問題，形容在疫情下是「衛生炸彈」，批評發展商興建黑廁是「利潤最大化」。

陳劍青表示，參考外國研究報告，居住環境擠迫對健康及心理有潛在影響，建議政府短期內將260呎以下單位定義為「不適切居所」，並透過地契條款，規定未來所售地皮的私人住宅項目，單位不得小於260呎；中長期要檢討法規，取締黑廁，規定開放式廚房不可納入客廳空間等。發展局稱，屋宇署會因應建築設計、科技進展等，參考海外規管最新措施，以及收集建築業界意見，適時檢討和更新建築物規劃、設計及建造標準。

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