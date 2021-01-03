醫護定期檢測 高拔陞：未必一刀切

公院改探訪指引

恒常探者需每周交陰性報告 恩恤者可後補

聯合醫院2D懷安科病房21人確診，高拔陞昨在港台《星期六問責》表示，已有5300多名聯合醫院職員接受檢測，全部結果陰性。

醫管局早前公布會為醫護檢測，高拔陞稱仍在研究，會考慮先為需要照顧抵抗力較差病人的職員檢測，例如老人外展服務的醫護，希望未來幾周落實執行。至於會否所有醫院醫護接受檢測，他稱要看疫情發展、成效和配套，未必「一刀切式處理」，原因是若大量同事檢測，情况會複雜。他於訪問中未有提及定期檢測的相隔時間，只稱如做得太密可能會影響運作，太疏亦未必有成效。

根據醫管局1月1日更新的探訪安排內部指引，恩恤探訪者需提供72小時內的陰性化驗報告，例如兒科病房需恆常探訪的親屬，需每周提供陰性化驗報告。指引亦列出，如因緊急或特殊情况無法事前檢測，探訪者需於探訪後兩日內測試，並盡快通知病房檢測結果。醫管局總行政經理何婉霞昨稱，希望恩恤探訪者在探訪前先檢測，若情况不容許，可後補檢測。

亞博臨時醫院料月內完工

至於亞博館旁的臨時醫院，高拔陞說興建進度理想，預計本月較後時間會完工，估計在收樓後作6至8周的安裝及測試，盼盡量在農曆年後啟用。

（疫情第四波）