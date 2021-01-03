面授復課未有期 許樹昌倡待低雙位確診

工聯會轄下的教育工作人員總工會上月下旬收集到230份問卷，47%受訪教師認為網課最大困難是教學問題，學生難專注上課，約兩成受訪教師指最難是批改及收齊功課，有學生因網絡速度致網課時常中斷。兩成半受訪教師稱在停面授期間，校方仍要求每周回校5天或以上，工會會長余綺華指結果反映不少學校未響應政府呼籲安排在家工作。

網上授課難 教師：聞學生擺照片扮上堂

教授中六歷史科及中史科的教師Henrich稱，以往1月已教畢課程，開始補課和操練考卷，如今學生上網課難要求學生用紙筆「操卷」，「學生無應試的狀態」，促延遲或取消文憑試。他說聽聞某名校有學生以個人照片放在電腦鏡頭前，欺騙老師有上網課。工聯會立法會議員陸頌雄建議教育局盡快公布小學呈分試與中學文憑試的調節方案，並額外撥款支援有需要家庭買數據卡、平板電腦等。

陸又建議全港中小學師生強制定期檢測，減低校內爆疫風險。不過，許樹昌認為未必需要在復課前為所有師生檢測，因他們非高危群組，更重要是戴好口罩、避免有身體接觸的體育運動、行半日制、避免飲食等。

教聯會倡中五六先回校 促定文憑試延期方案

教聯會主席黃錦良說不太認為1月11日可全面恢復面授課堂，促教育局盡早交代安排，倡分階段先讓小五、小六生，以及中五、中六生回校上課，同時制定文憑試延期後備方案。他說一直鼓勵教職員檢測，但學生數量太多，難安排全數檢測。

教育局發言人回覆，一直有留意疫情、諮詢醫學專家意見，並與學界聯繫，有決定時會盡早公布，同時密切留意疫情對呈分試及中學文憑試的影響。發言人提醒學校安排人手回校時應以「避免集體回校聚集」為原則，再按實際情况校本處理。

（疫情第四波）